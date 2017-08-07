Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми

7 августа 2017, 17:37 Комментарии

Новые технологии предлагают современным родителям то, о чем раньше мы даже и мечтать не могли - возможность в любое время знать, где находится ребенок: в детском лагере, в гостях у бабушки с дедушкой или на занятиях творческого кружка. Летние каникулы в самом разгаре, а с учетом того, что много времени дети проводят не дома, родителей может беспокоить, где находятся их дети и что они делают. К счастью, для душевного покоя родителей есть полезная услуга мобильного оператора О! "Где дети?", которая поможет всегда быть в курсе местоположения вашего ребёнка.

Это важно

Всегда важно знать, где находятся ваши дети. Это гарантирует спокойствие родителей и безопасность детей, а сервис "Где дети?" - самый простой и быстрый способ узнать, где в данный момент находится ваш сын, дочь или другой член семьи. Причём важная функция сервиса "Внимание, я тут" позволит абонентам-родителям максимально оперативно получать сообщение с координатами ребёнка, если тот в экстренной ситуации наберёт команду *7898*1#вызов (настройте в телефоне ребёнка быстрый набор этой команды).

Это просто

Достоинством услуги "Где дети?" является её простота. Вам не потребуется ни компьютер, ни другое оборудование. Достаточно лишь, чтобы у ребенка был мобильный телефон, причём это может быть любая, даже самая простая кнопочная модель. Удобно и то, что родителям не нужен компьютер или постоянный выход в интернет, достаточно находиться в зоне охвата мобильной сети О!. Для старта достаточно набрать с любого телефона команду *7898#, а далее просто следовать инструкциям. Установите автооповещение, и тогда в заданное время вы будете получать SMS о том, где находится ваш ребенок: в нем вы получите адрес и ссылку на карту с нужной меткой.

Это безопасно

Информация о местонахождении членов вашей семьи, получаемая благодаря услуге "Где дети?", является конфиденциальной, и доступна только родителям.

Ответ на вопрос: "Где телефон?"

Делимся с вами полезным лайфхаком: услуга может пригодиться и в случае утери телефона – с её помощью вы поймёте, где он, увидев на карте координаты места, где вы могли его оставить.

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Доступ к карте с информацией о местоположении близких всегда бесплатный. Важно: пользование сервисом должно осуществляться по обоюдному согласию всех членов семьи. Дополнительная информация и полный спектр услуг на сайте компании www.o.kg.

Будьте спокойны за ваших детей!