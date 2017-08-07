Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опять пожар в Ботаническом саду. На этот раз сгорел гектар сухотравьяОпять пожар в Ботаническом саду. На этот раз сгорел гектар сухотравьяПремьер-министр потребовал навести порядок в аэропортах республикиПремьер-министр потребовал навести порядок в аэропортах республики

Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364448_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441560-ru.html

Похожие новости

Мыл полы на ТНТ, а потом стал оператором: кыргызстанцы, покорившие Москву

Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

В Бишкеке обсудили положение об оплате труда лицам ухаживающих за детьми с ОВЗ

Детскую больницу полностью реконструируют. Саудовский фонд поможет в этом

Эксперты уверены, что оплата труда по уходу за детьми с ОВЗ усилит коррупцию в соцсфере

7 августа 2017, 17:37       Комментарии

Новые технологии предлагают современным родителям то, о чем раньше мы даже и мечтать не могли - возможность в любое время знать, где находится ребенок: в детском лагере, в гостях у бабушки с дедушкой или на занятиях творческого кружка. Летние каникулы в самом разгаре, а с учетом того, что много времени дети проводят не дома, родителей может беспокоить, где находятся их дети и что они делают. К счастью, для душевного покоя родителей есть полезная услуга мобильного оператора О! "Где дети?", которая поможет всегда быть в курсе местоположения вашего ребёнка.
Это важно
Всегда важно знать, где находятся ваши дети. Это гарантирует спокойствие родителей и безопасность детей, а сервис "Где дети?" - самый простой и быстрый способ узнать, где в данный момент находится ваш сын, дочь или другой член семьи. Причём важная функция сервиса "Внимание, я тут" позволит абонентам-родителям максимально оперативно получать сообщение с координатами ребёнка, если тот в экстренной ситуации наберёт команду *7898*1#вызов (настройте в телефоне ребёнка быстрый набор этой команды).
Это просто
Достоинством услуги "Где дети?" является её простота. Вам не потребуется ни компьютер, ни другое оборудование. Достаточно лишь, чтобы у ребенка был мобильный телефон, причём это может быть любая, даже самая простая кнопочная модель. Удобно и то, что родителям не нужен компьютер или постоянный выход в интернет, достаточно находиться в зоне охвата мобильной сети О!. Для старта достаточно набрать с любого телефона команду *7898#, а далее просто следовать инструкциям. Установите автооповещение, и тогда в заданное время вы будете получать SMS о том, где находится ваш ребенок: в нем вы получите адрес и ссылку на карту с нужной меткой.
Это безопасно
Информация о местонахождении членов вашей семьи, получаемая благодаря услуге "Где дети?", является конфиденциальной, и доступна только родителям.
Ответ на вопрос: "Где телефон?"
Делимся с вами полезным лайфхаком: услуга может пригодиться и в случае утери телефона – с её помощью вы поймёте, где он, увидев на карте координаты места, где вы могли его оставить.
При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Доступ к карте с информацией о местоположении близких всегда бесплатный. Важно: пользование сервисом должно осуществляться по обоюдному согласию всех членов семьи. Дополнительная информация и полный спектр услуг на сайте компании www.o.kg.
Будьте спокойны за ваших детей!

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум