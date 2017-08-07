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Опять пожар в Ботаническом саду. На этот раз сгорел гектар сухотравья

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364450_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441559-ru.html

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7 августа 2017, 17:40       Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Ботаническом саду города Бишкек произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
По данным ведомства, информация о возгорании на пульт 101 поступила примерно в 15.30. Для тушения огня на место прибыл один пожарный расчет. Полностью справиться с огнем удалось в 16.49.
По предварительным данным, площадь возгорания составила один гектар, сгорела сухая трава. Как отметили в МЧС, жертв и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

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