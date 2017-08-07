Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат

7 августа 2017, 16:37 Комментарии

Работа на премию. В этом уличена группа сицилийских добровольцев — участников пожарной дружины. Они организовывали поджоги, чтобы получить бонусные выплаты за ликвидацию огневых очагов.

Расследование в отношении 15 пожарных-добровольцев ведет итальянская полиция, сообщает РИА Новости. Проверка их деятельности началась после того, как руководство пожарной службы заметило аномалию в статистике их выездов на тушение возгораний.

Глава пожарной мошеннической группы выезжал во время рабочей смены на природу на своем фургоне, поджигал лес. А затем уже возвращался на место на пожарной машине. Целью мошенников было получение 10 евро за каждый час сверхурочной работы.

Предприимчивых борцов с огнем ждет суд, их лидер уже помещен под домашний арест. Сколько пожарные-мошенники заработали, установит следствие. Но точно известно, что засуха и последовавшие за ней лесные пожары нанесли ущерб сельскому хозяйству Италии в 2 млрд евро.