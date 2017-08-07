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Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sitsil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441558-ru.html

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7 августа 2017, 16:37       Комментарии

Работа на премию. В этом уличена группа сицилийских добровольцев — участников пожарной дружины. Они организовывали поджоги, чтобы получить бонусные выплаты за ликвидацию огневых очагов.
Расследование в отношении 15 пожарных-добровольцев ведет итальянская полиция, сообщает РИА Новости. Проверка их деятельности началась после того, как руководство пожарной службы заметило аномалию в статистике их выездов на тушение возгораний.
Глава пожарной мошеннической группы выезжал во время рабочей смены на природу на своем фургоне, поджигал лес. А затем уже возвращался на место на пожарной машине. Целью мошенников было получение 10 евро за каждый час сверхурочной работы.
Предприимчивых борцов с огнем ждет суд, их лидер уже помещен под домашний арест. Сколько пожарные-мошенники заработали, установит следствие. Но точно известно, что засуха и последовавшие за ней лесные пожары нанесли ущерб сельскому хозяйству Италии в 2 млрд евро.

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