Политолог: Объединение южных лидеров увеличивает их шансы прийти к власти в любом амплуа

7 августа 2017, 17:24 Комментарии

Подобное объединение резко увеличивает шансы для всех четверых политиков прийти к власти в любом амплуа. Об этом K—News заявил политолог Бахтияр Эркимбаев.

Эксперт отметил, что данный достаточно сильный ход «южной четверки» несколько уменьшает шансы Сооронбая Жээнбекова на победу.

"Этот шаг четко вписывается в общий план по недопущению прихода к власти преемника Атамбаева. Думаю, что в качестве единого кандидата будет выдвинут Адахан Мадумаров. Шансы стать президентом у него невелики, а вот повлиять на общую ситуацию с выборами президента объединение Ташиева, Кельдибекова, Мадумарова и Торобаева может достаточно сильно", – заключил эксперт.

Напомним, 6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и о поддержке единого кандидата в президенты.