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Политолог: Объединение южных лидеров увеличивает их шансы прийти к власти в любом амплуа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/polito...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441557-ru.html

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7 августа 2017, 17:24       Комментарии

Подобное объединение резко увеличивает шансы для всех четверых политиков прийти к власти в любом амплуа. Об этом K—News заявил политолог Бахтияр Эркимбаев.
Эксперт отметил, что данный достаточно сильный ход «южной четверки» несколько уменьшает шансы Сооронбая Жээнбекова на победу.
"Этот шаг четко вписывается в общий план по недопущению прихода к власти преемника Атамбаева. Думаю, что в качестве единого кандидата будет выдвинут Адахан Мадумаров. Шансы стать президентом у него невелики, а вот повлиять на общую ситуацию с выборами президента объединение Ташиева, Кельдибекова, Мадумарова и Торобаева может достаточно сильно", – заключил эксперт.
Напомним, 6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и о поддержке единого кандидата в президенты.

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