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Еще один пожар в Ботсаду: сгорело сухотравье

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/eshhe-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441556-ru.html

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7 августа 2017, 17:24       Комментарии

Сегодня, 7 августа, в 15:30 в Ботаническом саду произошел еще один пожар.
По данным МЧС, для тушения привлечен один пожарный расчет.
"Возгорание полностью ликвидировано в 16:49. Сгорело 1 га сухотравия. Причины устанавливаются. Жертв, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 августа в результате пожара в Ботаническом саду им. Гареева выгорело порядка 3-4 гектаров территории.
В пользу версии о поджоге журналистам высказался директор Ботсада Медет Ахматов. По его словам, несмотря на то, что сгорело сухотравие, а зеленые насаждения особо не пострадали, сотрудники сада склоняются к тому, что ЧП могли спровоцировать намеренно, в том числе в связи с планами Минсельхоза построить на территории объекта китайскую ветлабораторию. За несколько минут до начала пожара сын одного из работников Ботсада видел мужчину лет 30, в руках у которого была канистра.

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