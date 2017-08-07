Еще один пожар в Ботсаду: сгорело сухотравье

7 августа 2017, 17:24 Комментарии

Сегодня, 7 августа, в 15:30 в Ботаническом саду произошел еще один пожар.

По данным МЧС, для тушения привлечен один пожарный расчет.

"Возгорание полностью ликвидировано в 16:49. Сгорело 1 га сухотравия. Причины устанавливаются. Жертв, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа в результате пожара в Ботаническом саду им. Гареева выгорело порядка 3-4 гектаров территории.

В пользу версии о поджоге журналистам высказался директор Ботсада Медет Ахматов. По его словам, несмотря на то, что сгорело сухотравие, а зеленые насаждения особо не пострадали, сотрудники сада склоняются к тому, что ЧП могли спровоцировать намеренно, в том числе в связи с планами Минсельхоза построить на территории объекта китайскую ветлабораторию. За несколько минут до начала пожара сын одного из работников Ботсада видел мужчину лет 30, в руках у которого была канистра.