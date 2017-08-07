Кыргызстанец переплыл Иссык-Куль: 15,1 км от южного до северного берега

7 августа 2017, 16:41 Комментарии

В минувшие выходные член правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев переплыл озеро Иссык-Куль с южного берега на северный. Общая дистанция заплыва составила более 15 километров. K—News узнал у Эркина Шамудиновича о том, что его с подвигло переплыть жемчужину Кыргызстана, и планирует ли он повторить заплыв в следующем году.

Заплыв от села Кара-Талаа на южном берегу до села Тору-Айгыр на северном берегу. Эркин, как пришла идея переплыть Иссык-Куль? Почему был выбран именно этот маршрут? Этой идеей я загорелся в прошлом году. В новостях я узнал о том, что в июле по данному маршруту проплыл сотрудник посольства США. Позже в августе его повторила американка. И я решил повторить их заплыв, чтобы среди тех, кто переплыл, был и кыргызстанец.

Сколько километров Вы проплыли и за какой период времени? Если плыть по прямой от села Кара-Талаа на южном берегу до села Тору-Айгыр на северном берегу, расстояние составляет где-то 13,1 километр, но я немного отклонился от курса, и GPS показало, что я проплыл на два километра больше. Всего я плыл примерно 5 часов 24 минуты.

Вы вот так сразу, без подготовки, проплыли такую дистанцию? Конечно, нет. С января месяца я целенаправленно стал готовиться. Для меня это был первый такой заплыв. Сам я не пловец, так, любитель. Раньше иногда ходил в бассейн, но серьезно не занимался этим.

Расскажите, как это было? Это было тяжело. После четырех часов заплыва я стал жалеть о том, что решился на это. Но останавливаться я не планировал. А вот когда я уже увидел северный берег, деревья, у меня как будто открылось второе дыхание, и дальше было уже легче. На протяжении всей дистанции меня сопровождали спасатели и моя старшая дочь, находившаяся в моторной лодке.

На северном берегу Иссык-Куля: момент, когда 15,1 км уже позади. Есть свои нюансы, во-первых, вода соленая, в ней плывется по-другому. С одной стороны, легче, потому что плотность воды выше и скольжение, плавание легче дается. Но мне не повезло с погодой, был сильный ливень и высокие волны, с которыми совладать было сложно. Если штиль, то в соленой воде, на мой взгляд, даже легче плавать, чем в бассейне. Также дала о себе знать температура воды. У меня телосложение такое, что жировой прослойки нет, и после 2 часов нахождения в воде я начал сильно мерзнуть. Поэтому мне пришлось плыть в гидрокостюме.

Что Вы почувствовали, когда переплыли озеро? Когда я закончил дистанцию и оказался на северном берегу, меня захлестнули смешанные чувства: с одной стороны — жуткая усталость, не хотелось ни о чем думать, с другой – приятное удовлетворение от того, что поставленная цель достигнута.

Что Вы посоветуете людям, которые захотят повторить Ваш маршрут? Думаю, все-таки семь месяцев подготовки маловато. То есть, чтобы полноценно подготовится и показать хороший результат, надо год готовиться, это для тех, у кого нет плавательной базы. Тренировки — примерно по 4–5 раз в неделю в бассейне, причем, проплывать (за неделю тренировок) нужно не менее 18 километров. Последние месяцы перед заплывом нужно тренироваться на Иссык-Куле на открытой воде.

На следующий год поплывете? – Я думаю, что поплыву. Правда, дистанцию планирую взять побольше. Теперь у меня цель проплыть 25–30 километров.