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За 7 месяцев в бюджет г.Ош за нарушения ПДД поступило более 14 млн сомов штрафов

Источник:
http://kabar.kg/news/za-7-mesi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441554-ru.html

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На Иссык-Куле пешеходов оштрафовали за неправильный переход дороги

7 августа 2017, 17:10       Комментарии

Ош, 7 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. С января по июль месяц 2017 года в республиканский бюджет за счет штрафов от сотрудников Ошской патрульной милиции поступило 14 млн 493 тыс 400 сом. Об этом сообщил пресс-секретарь Ошской патрульной милиции Айбек Бечелов.
По его словам, с начала 2017 года сотрудниками Ошской патрульной милиции составлены 28 тыс 944 административных протоколов, 494 протоколов составлены на водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Данные протоколы были направлены в суд.
Также на водителей превысивших скорость было составлено 2 тыс 577 административных протоколов. Кроме того на 5 тыс 253 водителя составлены протоколы за выезд на встречную полосу через двойную сплошную.

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