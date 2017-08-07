За 7 месяцев в бюджет г.Ош за нарушения ПДД поступило более 14 млн сомов штрафов

7 августа 2017, 17:10 Комментарии

Ош, 7 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. С января по июль месяц 2017 года в республиканский бюджет за счет штрафов от сотрудников Ошской патрульной милиции поступило 14 млн 493 тыс 400 сом. Об этом сообщил пресс-секретарь Ошской патрульной милиции Айбек Бечелов.

По его словам, с начала 2017 года сотрудниками Ошской патрульной милиции составлены 28 тыс 944 административных протоколов, 494 протоколов составлены на водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Данные протоколы были направлены в суд.

Также на водителей превысивших скорость было составлено 2 тыс 577 административных протоколов. Кроме того на 5 тыс 253 водителя составлены протоколы за выезд на встречную полосу через двойную сплошную.