В России отпраздновали 75-летие подвига Чолпонбая Тулебердиева в ВОВ

7 августа 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В Лискинском районе Воронежской области России 6 августа 2017 года состоялся 12-й Международный интернациональный День защитников Отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию со дня совершения подвига Героем Советского Союза Чолпонбаем Тулебердиевым. Об этом сообщает пресс-служба посольство КР в РФ.

По их данным, в торжествах приняла участие делегация посольства КР в РФ, а также Почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков, представители кыргызской диаспоры в Воронежской области и городов Ростов, Курск, Белгород, Тамбов и Москва.

В рамках торжеств были проведены культурные, спортивные, военно-ритуальные мероприятия, реконструкция боя на Селявинском плацдарме, где погиб Тулебердиев, с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов.

Делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения Тулебердиева, посетила его музей в селе Селявное-2, а также была прочитана поминальная молитва.

Сообщается, что мероприятие было организовано и проведено администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области, администрацией Нововоронежской АЭС города Нововоронежа, региональной общественной организацией кыргызов Воронежской области "Мурас", профсоюзной организацией АЭС, советами ветеранов городов Лиски и Нововоронежа, патриотическими поисковыми молодежными объединениями.

Все проведенные мероприятия были достойно оценены и душевно приняты многочисленными местными жителями Лискинского района, представителями различных национальных диаспор Воронежской области, как яркое проявление высокого уровня кыргызско-российской дружбы.

Справка. В Лискинском районе Герою СССР Чолпонбаю Тулебердиеву установлены два памятника в селе Селявное-2 и бюст на аллее Славы городе Лиски. Имя Тулебердиева носят средняя школа и музей в селе Селявное-2, средние школы в селе Давыдовка и № 2 в городе Нововоронеже, улица в города Лиски.