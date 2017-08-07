Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Информация о доходах министра внутренних дел засекреченаИнформация о доходах министра внутренних дел засекреченаЗа 7 месяцев в бюджет г.Ош за нарушения ПДД поступило более 14 млн сомов штрафовЗа 7 месяцев в бюджет г.Ош за нарушения ПДД поступило более 14 млн сомов штрафов

В России отпраздновали 75-летие подвига Чолпонбая Тулебердиева в ВОВ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rossii-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441553-ru.html

Похожие новости

В Воронежской области помянули смертельный подвиг Чолпонбая Тулебердиева

В Воронежской области прошли мероприятия в честь 75-летия Героя СССР Чолпонбая Тулебердиева

США ответят на высылку дипломатов из России до 1 сентября

Влюблены в Кыргызстан, а кыргызские парни – красавцы! – впечатления россиянок о КР

Президент России во время отпуска в Туве поймал огромную щуку

7 августа 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В Лискинском районе Воронежской области России 6 августа 2017 года состоялся 12-й Международный интернациональный День защитников Отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию со дня совершения подвига Героем Советского Союза Чолпонбаем Тулебердиевым. Об этом сообщает пресс-служба посольство КР в РФ.
По их данным, в торжествах приняла участие делегация посольства КР в РФ, а также Почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков, представители кыргызской диаспоры в Воронежской области и городов Ростов, Курск, Белгород, Тамбов и Москва.
В рамках торжеств были проведены культурные, спортивные, военно-ритуальные мероприятия, реконструкция боя на Селявинском плацдарме, где погиб Тулебердиев, с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов.
Делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения Тулебердиева, посетила его музей в селе Селявное-2, а также была прочитана поминальная молитва.
Сообщается, что мероприятие было организовано и проведено администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области, администрацией Нововоронежской АЭС города Нововоронежа, региональной общественной организацией кыргызов Воронежской области "Мурас", профсоюзной организацией АЭС, советами ветеранов городов Лиски и Нововоронежа, патриотическими поисковыми молодежными объединениями.
Все проведенные мероприятия были достойно оценены и душевно приняты многочисленными местными жителями Лискинского района, представителями различных национальных диаспор Воронежской области, как яркое проявление высокого уровня кыргызско-российской дружбы.
Справка. В Лискинском районе Герою СССР Чолпонбаю Тулебердиеву установлены два памятника в селе Селявное-2 и бюст на аллее Славы городе Лиски. Имя Тулебердиева носят средняя школа и музей в селе Селявное-2, средние школы в селе Давыдовка и № 2 в городе Нововоронеже, улица в города Лиски.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум