Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возьми в салон другого водителя! — как сократить число пробок в БишкекеВозьми в салон другого водителя! — как сократить число пробок в БишкекеКаким будет Бишкек через 3 года — мэрия представила проектКаким будет Бишкек через 3 года — мэрия представила проект

Боксер Умар Кубанычбек уулу завоевал серебро чемпионата Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364443_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441551-ru.html

Похожие новости

Сборная Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон"

Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по гребле

Боксер Умар Кубанычбек уулу вышел в финал юношеского чемпионата Азии

Борцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мира

Борцы Шаршенбеков и Ким стали серебряными призерами на ЧМ в Тампере

7 августа 2017, 17:01       Комментарии

Кыргызстанец Умар Кубанычбек уулу завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Азии по боксу, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).
Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в финальном поединке весовой категории до 63 кг кыргызстанец встретился с боксером из Узбекистана Нурисломом Исмаиловым. Несмотря на активный бой со стороны кыргызстанца, судьи отдали победу узбекистанцу со счетом 4:1.
Отметим, на пути к финалу кыргызстанец одолел боксера из ОАЭ Амера аль-Сувайдера и Джонгжо Вирапона из Таиланда.
Напомним, помимо серебра Кубанычбек уулу в копилке сборной Кыргызстана еще четыре бронзовые медали, которые завоевали Муктарбек Ибраимов (до 50 кг), Айдар Ороскулов (до 57 кг), Дастан Онолбеков (до 66 кг) и Ахмед Усупов (свыше 80 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум