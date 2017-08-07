Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Боксер Умар Кубанычбек уулу завоевал серебро чемпионата АзииБоксер Умар Кубанычбек уулу завоевал серебро чемпионата АзииМеждународный форум по защите снежного барса позволит вместе достичь прогресса по их защите — экспертМеждународный форум по защите снежного барса позволит вместе достичь прогресса по их защите — эксперт

Каким будет Бишкек через 3 года — мэрия представила проект

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441550-ru.html

Похожие новости

В Казахстане стартовал уникальный проект молодежных идей

Возьми в салон другого водителя! — как сократить число пробок в Бишкеке

Глава МИД КР и верховный представитель ЕС обсудили обеспечение питьевой водой населения сельской местности Кыргызстана

Бишкекчане увидят лунное затмение сегодня ночью

Мэрия Бишкека вносит на общественные обсуждения проект программы развития города

7 августа 2017, 16:57       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Мэрия вынесла на общественное обсуждение проект программы развития Бишкека на 2017-2020 годы "Обновление городской среды".
Документ определяет действия органов местного самоуправления столицы по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.
Проект-программа состоит из двух частей. В первую включены проекты, на реализацию которых средства уже нашлись, во второй источники пока не определены.
Проекты первой части включают в себя:
<ul> <li>внедрение системы платной парковки на 47 муниципальных стоянках;</li> <li>строительство 10 детсадов;</li> <li>экономию электроэнергии до полумиллиона киловатт-часов в год;</li> <li>консервацию Юго-Западного кладбища, решение вопроса захоронения умерших граждан;</li> <li>реконструкцию четырех парков;</li> <li>увеличение площади зеленых насаждений;</li> <li>ремонт более 90 километров дорог;</li> <li>подключение 10 тысяч горожан к газоснабжению;</li> <li>увеличение количества автобусных маршрутов.</li> </ul> Средства пока не найдены на разработку проекта гелиоколлектора - устройства для сбора тепловой энергии солнца, увеличение охвата троллейбусным сообщением, модернизацию 600 муниципальных лифтов и пошив сценических костюмов для нескольких театров.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум