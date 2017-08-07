Каким будет Бишкек через 3 года — мэрия представила проект

7 августа 2017, 16:57 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Мэрия вынесла на общественное обсуждение проект программы развития Бишкека на 2017-2020 годы "Обновление городской среды".

Документ определяет действия органов местного самоуправления столицы по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.

Проект-программа состоит из двух частей. В первую включены проекты, на реализацию которых средства уже нашлись, во второй источники пока не определены.

Проекты первой части включают в себя:

<ul> <li>внедрение системы платной парковки на 47 муниципальных стоянках;</li> <li>строительство 10 детсадов;</li> <li>экономию электроэнергии до полумиллиона киловатт-часов в год;</li> <li>консервацию Юго-Западного кладбища, решение вопроса захоронения умерших граждан;</li> <li>реконструкцию четырех парков;</li> <li>увеличение площади зеленых насаждений;</li> <li>ремонт более 90 километров дорог;</li> <li>подключение 10 тысяч горожан к газоснабжению;</li> <li>увеличение количества автобусных маршрутов.</li> </ul> Средства пока не найдены на разработку проекта гелиоколлектора - устройства для сбора тепловой энергии солнца, увеличение охвата троллейбусным сообщением, модернизацию 600 муниципальных лифтов и пошив сценических костюмов для нескольких театров.

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