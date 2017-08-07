Возьми в салон другого водителя! — как сократить число пробок в Бишкеке

7 августа 2017, 17:06 Комментарии

На улице лето. Сезон отпусков. Граждане по зову солнца должны разъезжаться по курортам или хотя бы загорать на Иссык-Куле. Теоретически в связи этим вселенским отдыхом в столице можно было бы ожидать уменьшения количества транспорта на дорогах, исчезновения пробок. Но как бы не так. Теория никак не хочет соответствовать практике.

И ведь не сказать, что в Бишкеке наблюдается нашествие машин с иностранными, хотя бы казахскими или российскими номерами. Если таковые иногда и встречаются, то погоду на дорогах они не делают.

Жители без устали обращаются к специалистам дорожного движения с просьбами, чтобы те хоть что-то придумали для разгрузки улиц от заполонившего их транспорта. Основная идея, вокруг которой крутится мысль городского начальства, - уменьшить число маршрутных такси, главных врагов дорожного спокойствия. Цифрами нас пугают самыми разными, утверждая, что бусов, которыми управляют водители-камикадзе, чуть ли не три с половиной тысячи. Это, по мнению специалистов, пытающихся организовать цивилизованное движение в Бишкеке, очень много. Нам упорно втолковывают, что как только муниципалитет закупит еще пятьдесят, а вдруг и сто троллейбусов, то хотя бы в центральной части города наступит полнейшее благоденствие. Явится оно к нам по воле чиновников, которые запретят движение маршруток по главным улицам. Не уверена, что этому обрадуются пассажиры, которые отвыкли долго ждать свой транспорт, но посмотреть на то, что из этой задумки получится, было бы любопытно.

В то же время почему-то перестали говорить, что пробки в городе в значительной степени создают легковые авто, которыми управляют как опытные водители, так и новоявленные любители. Раньше, помнится, звучала идея уполовинить количество этих машин, введя дни разъездов для четных и нечетных номеров. То есть по четным числам календаря в городе движутся машины, номера которых заканчиваются соответственно на четную цифру, по нечетным - остальные. Потом от этого отказались, поскольку граждане прямо заявили, что не станут подчиняться подобным требованиям. У патрульной же милиции глаза бы повылазили от высматривания циферок на номерах. Для этого нужно было бы внедрять ставшую уже притчей во языцех систему видеонаблюдения. Но об этом уже даже говорить не хочется.

А воспитывать водителей ради их же удобства никто не хочет. Правда, многие обратили внимание, что в большей степени основная масса машин в городе перевозит одного человека - самого водителя. В то же время в ненавистных бусах сразу движется до двух десятков человек. Так, может быть, кто-нибудь начнет кампанию, о которой тоже когда-то говорили, но успешно забыли: чтобы один водитель подвозил другого? Внедрить этакую шоферскую солидарность. Совсем не обязательно при этом изображать из себя такси. Просто по-дружески или по-соседски сегодня один товарищ подвезет кого-то до работы, а на следующий день можно будет отдать должок.

Было бы вообще здорово, если люди смогли бы так сорганизоваться, чтобы в авто ехало не менее четырех человек. Тогда бы на дороги столицы вместо четырех машин вышла только одна. Это как бы разгрузились у нас проспекты и улицы! Да и вдоль дорог было бы меньше машин, ожидающих своих хозяев с работы. А уж как дышать нам всем стало бы легче! Но для этого нужно по меньшей мере дружить с соседями или коллегами.

Ничего необыкновенного в этом нет. Во многих европейских странах уже сейчас поощряется, если водитель едет не один со свободными местами для пассажиров, а кого-то перевозит. Таких даже освобождают от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Подобный подход стимулирует людей подвозить соседей до работы. Ведь многие действительно используют автомобиль для двух поездок в день - на службу и обратно домой.

Но как уговорить граждан позаботиться о себе и об окружающих? Ведь если ради себя практически все готовы пойти на какие-то шаги, то одна только мысль, что и другим от этого станет лучше, многих будет сдерживать. Не привыкли мы к подобному. А жаль.

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