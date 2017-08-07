Сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по гребле

7 августа 2017, 16:31 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сборная Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ представит страну на чемпионат мира в Чехии.

По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при ПКР, чемпионат пройдет с 21 по 29 августа 2017 года в городе Рачица. В сборную страны вошли четыре спортсмена в возрасте от 19 до 27 лет:

- Игорь Дорофеев 1990 года рождения, мастер спорта международного класса;

- Максим Бондарь 1991 года рождения, мастер спорта международного класса;

- Максим Сердитов 1998 года рождения, мастер спорта;

- Кирилл Бондарь 1997 года рождения, мастер спорта.

Олег Роганов - главный тренер.

Сообщается, что поездка национальной сборной будет профинансирована за счет Дирекции по олимпийским видам спорта, на что из бюджета ведомства предусмотрено 599 тыс. сомов.