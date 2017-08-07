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Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/naselenie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441547-ru.html

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7 августа 2017, 16:45       Комментарии

Ташкент, 7 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. По данным Госкомстата республики численность постоянного населения Узбекистана на 1 июля 2017 года составила 32,345 млн. человек и увеличилась с начала текущего года на 224,5 тыс. человек или на 0,7%. Об этом сообщают сегодня узбекские СМИ.
При этом, численность городского населения составила 16 млн 353 тыс. человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения – 15 млн 992 тыс. человек (49,4%).
В январе-июне 2017 года число родившихся составило 311,9 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (317,9 тыс. человек) снизилось на 6 тыс. человек.
Число умерших за январь-июнь 2017 года составило 78,8 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (73,9 тыс. человек) увеличилось на 4,9 тыс. человек.
По предварительным данным, в январе-июне 2017 года умерло 3,9 тыс. детей в возрасте до 1 года.
В январе-июне 2017 года органами ЗАГС было зарегистрировано 96,3 тыс. браков и 15,6 тыс. разводов, в расчете на 1000 населения приходится 6,0 браков (в январе-июне 2016 года – 5,9 браков) и 1,0 разводов (в январе-июне 2016 года – 0,9 разводов).
По предварительным данным, в январе-июне 2017 года по республике число прибывших составило 82,5 тыс. человек, число выбывших – 91,0 тыс. человек. Соответственно, сальдо миграции составило минус 8,5 тыс. человек, против минус 12,5 в соответствующем периоде 2016 года.
Узбекистан - многонациональная республика. Здесь проживают представители около 140 наций и народностей. Основную массу населения составляют узбеки (более 80 %). По официальным данным, в Узбекистане проживают более 420 тыс этнических кыргызов.

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