Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

7 августа 2017, 16:45 Комментарии

Ташкент, 7 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. По данным Госкомстата республики численность постоянного населения Узбекистана на 1 июля 2017 года составила 32,345 млн. человек и увеличилась с начала текущего года на 224,5 тыс. человек или на 0,7%. Об этом сообщают сегодня узбекские СМИ.

При этом, численность городского населения составила 16 млн 353 тыс. человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения – 15 млн 992 тыс. человек (49,4%).

В январе-июне 2017 года число родившихся составило 311,9 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (317,9 тыс. человек) снизилось на 6 тыс. человек.

Число умерших за январь-июнь 2017 года составило 78,8 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (73,9 тыс. человек) увеличилось на 4,9 тыс. человек.

По предварительным данным, в январе-июне 2017 года умерло 3,9 тыс. детей в возрасте до 1 года.

В январе-июне 2017 года органами ЗАГС было зарегистрировано 96,3 тыс. браков и 15,6 тыс. разводов, в расчете на 1000 населения приходится 6,0 браков (в январе-июне 2016 года – 5,9 браков) и 1,0 разводов (в январе-июне 2016 года – 0,9 разводов).

По предварительным данным, в январе-июне 2017 года по республике число прибывших составило 82,5 тыс. человек, число выбывших – 91,0 тыс. человек. Соответственно, сальдо миграции составило минус 8,5 тыс. человек, против минус 12,5 в соответствующем периоде 2016 года.

Узбекистан - многонациональная республика. Здесь проживают представители около 140 наций и народностей. Основную массу населения составляют узбеки (более 80 %). По официальным данным, в Узбекистане проживают более 420 тыс этнических кыргызов.