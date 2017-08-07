Международный форум по защите снежного барса позволит вместе достичь прогресса по их защите — эксперт

7 августа 2017, 16:50 Комментарии

В Бишкеке 24-25 августа пройдет Международный форум по защите снежного барса и его экосистем. В преддверии этого мероприятия агентство "Кабар" решило узнать, на что нацелен этот форум и чего ждет Кыргызстан от этого форума. Кроме этого, эксперт по вопросам биологии, экологии и охраны снежного барса Кубаныбек Жумабай уулу рассказал об особенностях этого вида животных и каково сейчас положение барсов, которые являются символом Кыргызстана.

- Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что будут обсуждать на этом форуме и какие результаты дал прошлый форум, который также проходил в Бишкеке?

- В 2013 году в Кыргызстане уже был проведен форум по защите снежного барса, где обсуждали планы по сохранению снежного барса в 12 странах его обитания. На этом форуме была подписана Бишкекская декларация. И одной из главных целей этой декларации было определение ключевых ландшафтов внутри своей страны и повести необходимые мероприятия по сохранению популяцию снежных барсов внутри этих ландшафтов. В 2015 году страны начали определять свои ландшафты. У нас в Кыргызстане мы определили один ключевой ландшафт – это Центрально-тяньшанский. Второй – это трансграничный ландшафт на территории Таджикистана и Кыргызстана. Данная идея пришла с таджикской стороны по созданию трансграничного ландшафта. Основная деятельность идет на территории Центрально-тяньшанского ландшафта с территорией 13 тыс квадратных километров.

Кроме определения ландшафтов на форуме обсуждался вопрос, какие страны какие обязательства на себя берут по законодательству, по усилению правовых механизмов, по созданию новых особо охраняемых территорий. И вот с 2013 года у нас работает секретариат. На форуме было принято решение - к 2020 году создать 20 ландшафтов обитания барсов. То есть до 2020 года страны должны провести все необходимые мероприятия для защиты и сохранения снежного барса. В этом году мы готовимся провести форум по защите снежного барса. Конечно, сказать точно, что на столько-то увеличилась численность барсов внутри этих ландшафтов, не сможет никто, но, тем не менее, страны-участники форума смогут рассказать, какие меры были приняты, провести обмен опытом и определить дальнейшие цели.

- На сегодняшний день примерно, какая численность снежных барсов в Кыргызстане?

- Точно цифру никто не сможет сказать, но мы примерно оцениваем в 300-350 особей.

- Насколько велика вероятность исчезновения этого вида животных, и какие нужно проводить мероприятия по защите барсов?

- Риск есть и он большой. На сегодняшний день даже можно сказать угрозы исчезновения барсов стало больше. Если раньше основной угрозой для барсов были браконьеры, то теперь появились новые. Это в первую очередь - увеличение количества домашнего скота. Вы спросите, как это связано? Все очень просто: ухудшается качество пастбищ и из-за этого выпас домашнего скота производится на местах, где обитают парнокопытные дикие животные. Домашние животные отнимают у парнокопытных жизненное пространство, разрушается привычная среда обитания архаров и они начинают исчезать. И, следовательно, барсу нечего есть, а это в свою очередь может привести к гибели этих кошек.

Стоит понимать, что на барса не нужно охотиться до последней особи. Если пищевые виды животных исчезнут, то и барс исчезнет. Барс не может, как волк, в поисках пищи спускаться в деревню и добывать себе пропитание. То есть, если в высокогорьях нет пищи, волк может спуститься ниже и добыть еду, а у барса такого нет, он остается в высокогорье. Кроме этого, барс не может охотиться на разных животных, они питаются только архарами, козерогами и летом - сурком. Барс не нападает на домашних животных так часто, как волк. Они всегда остаются на своих участках обитания – в высокогорьях.

Защита этого редкого вида животных предполагает три основные меры: сохранение их экосистем, защита от браконьеров и местных общин, которые истребляют снежных барсов, чтобы защитить свой скот, а также смягчение влияния изменения климата и все расширяющихся человеческих поселений.

- А каков участок обитания барсов?

- Индивидуальный участок обитания барса очень большой. Одна особь, чтобы прокормиться, должна иметь площадь, как минимум, 270 квадратных километров, а некоторые особи имеют до 1 тысячи квадратных километров.

- Расскажите про популяцию барсов? Как быстро происходит популяция илбирсов?

- По своей природе барс не размножается каждый год, как другие виды семейства кошачьих. Он участвует в размножении раз в два года. И в среднем от одной самки рождаются только по 1-2 котенка. Более того, только 50 процентов рожденных котят достигают половозрелого возраста. То есть барсы раз в два года производят на свет детенышей и плюс только половина рожденных котят может достичь взрослого возраста. Поэтому популяция барсов происходит очень медленно.

В Китае очень трепетно относятся к пандам, всячески их оберегают, защищают их, создают все условия для увеличения их численности. А у нас какие меры предпринимаются, чтобы сохранить и увеличить численность барсов?

Панду можно держать в вольере, и они питаются бамбуками. А барсов в вольере невозможно держать. Если их держать в вольере и кормить мясом домашнего скота, позднее они не смогут существовать в дикой природе. Не было случаев, чтобы барс после вольера благополучно существовал на воле и мог добывать себе еду, охотиться. Это такой вид животных, который живет в высокогорье и питается в основном копытными. И держать его в вольере и кормить мясом домашнего скота невозможно. Если мы хотим, чтобы количество илбирсов увеличивалось, мы должны не ловить их, а сохранять в дикой природе.

Кроме этого, в популяции барсов большое значение имеет и территория заповедников. У нас в стране более десяти заповедников, и только один из них имеет большую территорию, которая позволяет барсам там существовать. Бывает, в одном заповеднике регистрируют одного-двух барсов, но их число не растет. Это происходит по той причине, что размер заповедника меньше, чем территория одной особи. Поэтому очень важно, чтобы между этими природными парками, где обитают барсы, был коридор.

- На ваш взгляд, каких результатов можно ждать от форума?

- Форум – это площадка для обмена опытом среди участников. Например, скажем, в какой-то стране были разработаны новые программы или проекты по защите барсов и они об этом рассказывают и делятся опытом. Это хорошая площадка, которая позволит вместе достичь ощутимого прогресса в их усилиях по защите и сохранению снежного барса и его горных экосистем.

Беседовала Салтанат Абдраева