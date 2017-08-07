Выборы-2017: Официальное число претендентов на пост президента не изменилось

7 августа 2017, 16:28 Комментарии

В Центральную избирательную комиссию на 16:00 7 августа не поступало дополнительных заявлений о самоотводе претендентов на пост президента. Об этом агентству АКИpress сообщили в ЦИК. По официальным данным, претендентами на пост президента числятся 57 человек.

Ранее ЦИК зарегистрировала 59 претендентов на пост президента. Позже 2 человека - Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов - отозвали свои заявления.

В списке на выбывание числятся 4 человека, которые не успели открыть избирательные фонды в течение 5 дней после сдачи заявления в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры - Игорь Трофимов, Мирлан Шерикул уулу, Марта Кыдыралиева и Муканбайжан Аманбаев. Из них И.Трофимов не пришел на тест на знание госязыка.

"Решение по указанным претендентам ЦИК пока еще не принял", - сообщили агентству.

Из списка претендентов может быть также исключен претендент Руслан Джунусов, который провалил тест на знание государственного языка.

Список претендентов:

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Претендент

</td> <td> Место работы или службы, занимаемая должность

</td> <td> Порядок выдвижения

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Нышанов Назарбек Айтбекович

</td> <td> ОО "Лига Антикризис", президент

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Текебаев Омурбек Чиркешович

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Сариев Темир Аргембаевич

</td> <td> Проектный институт ОАО "Кыргызгипрострой", советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам

</td> <td> Выдвинут политической партией "Акшумкар"

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

</td> <td> ОсОО "Ауирдин", директор

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 5.

</td> <td> Карасартова Рита Рахмановна

</td> <td> ОО "Институт общественного анализа", директор, доцент Международного университета

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Дегенбаев Бакыт Кудусович

</td> <td> "Ассоциация отечественных производителей", председатель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> Султанидинов Сайнидин Султанидинович

</td> <td> Бишкекское представительство фирмы "Маро" (Латвия), руководитель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Шаршекеева Камила Дуйшебаевна

</td> <td> Международный университет Центральной Азии, провост

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> Бакир уулу Турсунбай

</td> <td> Лидер политической партии "Эркин Кыргызстан"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 10

</td> <td> Торобаев Бакыт Эргешевич

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Өнүгүү-Прогресс"

</td> <td> Выдвинут политической партией "Өнүгүү-Прогресс"

</td> </tr> <tr> <td> 11

</td> <td> Масадыков Таалатбек Шамудинович

</td> <td> ОО "Генералы мира - за Мир", консультант по международным связям

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 12

</td> <td> Бабанов Омурбек Токтогулович

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 13

</td> <td> Муратбекова Замира Абдыкеримовна

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 14

</td> <td> Энназаров Санжарбек Арзыкулович

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 15

</td> <td> Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич

</td> <td> Общественный фонд "Сүймөнкул Чокморов", председатель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 16

</td> <td> Чолпонбаев Мукар Шалтакович

</td> <td> Адвокатская коллегия "Мукар и профи", адвокат.

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 17

</td> <td> Чороев Кубан Аманбекович

</td> <td> Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 18

</td> <td> Турсунбек Акун

</td> <td> Конгресс по правам человека стран Центральной Азии

</td> <td> Выдвинут политической партией "Адам укугу"

</td> </tr> <tr> <td> 19

</td> <td> Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 20

</td> <td> Бешбаков Куттубек Шамурзаевич

</td> <td>

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 21

</td> <td> Трофимов Игорь Алексеевич

</td> <td>

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 22

</td> <td> Жумабеков Максатбек Кадырбекович

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 23

</td> <td> Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

</td> <td> Председатель политической партии "Бүтүн Кыргызстан"

</td> <td> Решением 12-го съезда политической партии "Бүтүн Кыргызстан"

</td> </tr> <tr> <td> 24

</td> <td> Джунусов Руслан Эшимбекович

</td> <td> ОсОО "Шматрица", директор

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 25

</td> <td> Шерикул уулу Мирлан

</td> <td>

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 26

</td> <td> Жээнбеков Сооронбай Шарипович

</td> <td> Премьер-министр

</td> <td> Решением 16-го съезда политической партии "Социал-демократическая партия Кыргызстана"

</td> </tr> <tr> <td> 27

</td> <td> Малиев Арсланбек Касымакунович

</td> <td> Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;

Лидер политической партии "Аалам"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 28

</td> <td> Бекназаров Азимбек Анаркулович

</td> <td> Частный адвокат

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 29

</td> <td> Таласбаева Токтобүбү Тентиевна

</td> <td> Председатель общественного фонда "Улуу чындык"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 30

</td> <td> Токтосунова Дамира Маданбекова

</td> <td> ОсОО "Дос Береке-1", консультант

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 31

</td> <td> Жапаров Садыр Нургожоевич

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 32

</td> <td> Каримов Алмазбек Ташполотович

</td> <td> Гендиректор ТРК "ЮТС"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 33

</td> <td> Уметалиева Токтайым Джумаковна

</td> <td> Председатель ассоциации НКО и НПО, главный редактор редакции детско-подростковой газеты "Ай-Данек"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 34

</td> <td> Келдибеков Ахматбек Келдибекович

</td> <td> Общественно-политический деятель

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"

</td> </tr> <tr> <td> 35

</td> <td> Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич

</td> <td> Общественно-политический деятель

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"

</td> </tr> <tr> <td> 36

</td> <td> Масалиев Исхак Абсаматович

</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда Партии коммунистов Кыргызстана

</td> </tr> <tr> <td> 37

</td> <td> Мактымбаев Калмамат

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 38

</td> <td> Кыдыралиева Марта Кадыракуновна

</td> <td> Общественно-политический деятель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 39

</td> <td> Асанбеков Темирбек Ишенбаевич

</td> <td> Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы"

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда политической партии "Мекен Ынтымагы"

</td> </tr> <tr> <td> 40

</td> <td> Шайымбетов Казыбек Орозакунович

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 41

</td> <td> Айманбаев Муканбайжан Толонович

</td> <td> Не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 42

</td> <td> Зарлыков Эрнис Зарлыкович

</td> <td> Первый вице-мэр Бишкека

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 43

</td> <td> Акимов Турат Кудайбергенович

</td> <td> Главный редактор газеты "Деньги и власть"

</td> <td> Выдвинут решением съезда политической партии "Чоң Казат"

</td> </tr> <tr> <td> 44

</td> <td> Исаев Канатбек Кедейканович

</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Выдвинут решением очередного V съезда политической партии "Кыргызстан"

</td> </tr> <tr> <td> 45

</td> <td> Омуралиев Темиркул Алымбаевич

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 46

</td> <td> Айтикеев Акбаралы Ысырайылович

</td> <td> Председатель политической партии "Партия защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей КР", член Совета, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 47

</td> <td> Кожогулов Талгатбек Ашыркулович

</td> <td> Общественный деятель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 48

</td> <td> Кенжекулов Полотбек Пирмаматович

</td> <td> Президент Общественного фонда "Полот бек"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 49

</td> <td> Мансуров Акылбек Зулпукарович

</td> <td> Генеральный директор ОсОО "Ридуан"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 50

</td> <td> Иманкулов Марат Муканович

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 51

</td> <td> Болтуруков Омурбек Аяпбергенович

</td> <td> Глава крестьянского хозяйства "Бөлтүрүк"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 52

</td> <td> Токтобаев Камил Алыбаевич

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 53

</td> <td> Ремнев Роман Павлович

</td> <td> Правозащитник

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 54

</td> <td> Абышев Аскарбек Мусаевич

</td> <td> Советник генерального директора ОсОО "Киргизпромтехнология"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 55

</td> <td> Абыкулов Советбек Султанбаевич

</td> <td> Ведущий специалист Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 56

</td> <td> Керимбеков Бакыт Макенович

</td> <td> Федерация пауэрлифтинга, президент

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 57

</td> <td> Мергенов Марат Эркинович

</td> <td> Частный адвокат

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> </table>