Выборы-2017: Официальное число претендентов на пост президента не изменилось

7 августа 2017, 16:28 Комментарии
В Центральную избирательную комиссию на 16:00 7 августа не поступало дополнительных заявлений о самоотводе претендентов на пост президента. Об этом агентству АКИpress сообщили в ЦИК. По официальным данным, претендентами на пост президента числятся 57 человек.
Ранее ЦИК зарегистрировала 59 претендентов на пост президента. Позже 2 человека - Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов - отозвали свои заявления.
В списке на выбывание числятся 4 человека, которые не успели открыть избирательные фонды в течение 5 дней после сдачи заявления в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры - Игорь Трофимов, Мирлан Шерикул уулу, Марта Кыдыралиева и Муканбайжан Аманбаев. Из них И.Трофимов не пришел на тест на знание госязыка.
"Решение по указанным претендентам ЦИК пока еще не принял", - сообщили агентству.
Из списка претендентов может быть также исключен претендент Руслан Джунусов, который провалил тест на знание государственного языка.
Список претендентов:
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Претендент
</td> <td> Место работы или службы, занимаемая должность
</td> <td> Порядок выдвижения
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Нышанов Назарбек Айтбекович
</td> <td> ОО "Лига Антикризис", президент
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Текебаев Омурбек Чиркешович
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Сариев Темир Аргембаевич
</td> <td> Проектный институт ОАО "Кыргызгипрострой", советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам
</td> <td> Выдвинут политической партией "Акшумкар"
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
</td> <td> ОсОО "Ауирдин", директор
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 5.
</td> <td> Карасартова Рита Рахмановна
</td> <td> ОО "Институт общественного анализа", директор, доцент Международного университета
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Дегенбаев Бакыт Кудусович
</td> <td> "Ассоциация отечественных производителей", председатель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> Султанидинов Сайнидин Султанидинович
</td> <td> Бишкекское представительство фирмы "Маро" (Латвия), руководитель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Шаршекеева Камила Дуйшебаевна
</td> <td> Международный университет Центральной Азии, провост
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 9
</td> <td> Бакир уулу Турсунбай
</td> <td> Лидер политической партии "Эркин Кыргызстан"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 10
</td> <td> Торобаев Бакыт Эргешевич
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Өнүгүү-Прогресс"
</td> <td> Выдвинут политической партией "Өнүгүү-Прогресс"
</td> </tr> <tr> <td> 11
</td> <td> Масадыков Таалатбек Шамудинович
</td> <td> ОО "Генералы мира - за Мир", консультант по международным связям
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 12
</td> <td> Бабанов Омурбек Токтогулович
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 13
</td> <td> Муратбекова Замира Абдыкеримовна
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 14
</td> <td> Энназаров Санжарбек Арзыкулович
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 15
</td> <td> Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич
</td> <td> Общественный фонд "Сүймөнкул Чокморов", председатель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 16
</td> <td> Чолпонбаев Мукар Шалтакович
</td> <td> Адвокатская коллегия "Мукар и профи", адвокат.
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 17
</td> <td> Чороев Кубан Аманбекович
</td> <td> Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 18
</td> <td> Турсунбек Акун
</td> <td> Конгресс по правам человека стран Центральной Азии
</td> <td> Выдвинут политической партией "Адам укугу"
</td> </tr> <tr> <td> 19
</td> <td> Кочкоров Улукбек Тойчубаевич
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 20
</td> <td> Бешбаков Куттубек Шамурзаевич
</td> <td>
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 21
</td> <td> Трофимов Игорь Алексеевич
</td> <td>
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 22
</td> <td> Жумабеков Максатбек Кадырбекович
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 23
</td> <td> Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
</td> <td> Председатель политической партии "Бүтүн Кыргызстан"
</td> <td> Решением 12-го съезда политической партии "Бүтүн Кыргызстан"
</td> </tr> <tr> <td> 24
</td> <td> Джунусов Руслан Эшимбекович
</td> <td> ОсОО "Шматрица", директор
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 25
</td> <td> Шерикул уулу Мирлан
</td> <td>
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 26
</td> <td> Жээнбеков Сооронбай Шарипович
</td> <td> Премьер-министр
</td> <td> Решением 16-го съезда политической партии "Социал-демократическая партия Кыргызстана"
</td> </tr> <tr> <td> 27
</td> <td> Малиев Арсланбек Касымакунович
</td> <td> Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;
Лидер политической партии "Аалам"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 28
</td> <td> Бекназаров Азимбек Анаркулович
</td> <td> Частный адвокат
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 29
</td> <td> Таласбаева Токтобүбү Тентиевна
</td> <td> Председатель общественного фонда "Улуу чындык"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 30
</td> <td> Токтосунова Дамира Маданбекова
</td> <td> ОсОО "Дос Береке-1", консультант
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 31
</td> <td> Жапаров Садыр Нургожоевич
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 32
</td> <td> Каримов Алмазбек Ташполотович
</td> <td> Гендиректор ТРК "ЮТС"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 33
</td> <td> Уметалиева Токтайым Джумаковна
</td> <td> Председатель ассоциации НКО и НПО, главный редактор редакции детско-подростковой газеты "Ай-Данек"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 34
</td> <td> Келдибеков Ахматбек Келдибекович
</td> <td> Общественно-политический деятель
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"
</td> </tr> <tr> <td> 35
</td> <td> Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич
</td> <td> Общественно-политический деятель
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"
</td> </tr> <tr> <td> 36
</td> <td> Масалиев Исхак Абсаматович
</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда Партии коммунистов Кыргызстана
</td> </tr> <tr> <td> 37
</td> <td> Мактымбаев Калмамат
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 38
</td> <td> Кыдыралиева Марта Кадыракуновна
</td> <td> Общественно-политический деятель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 39
</td> <td> Асанбеков Темирбек Ишенбаевич
</td> <td> Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы"
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда политической партии "Мекен Ынтымагы"
</td> </tr> <tr> <td> 40
</td> <td> Шайымбетов Казыбек Орозакунович
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 41
</td> <td> Айманбаев Муканбайжан Толонович
</td> <td> Не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 42
</td> <td> Зарлыков Эрнис Зарлыкович
</td> <td> Первый вице-мэр Бишкека
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 43
</td> <td> Акимов Турат Кудайбергенович
</td> <td> Главный редактор газеты "Деньги и власть"
</td> <td> Выдвинут решением съезда политической партии "Чоң Казат"
</td> </tr> <tr> <td> 44
</td> <td> Исаев Канатбек Кедейканович
</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Выдвинут решением очередного V съезда политической партии "Кыргызстан"
</td> </tr> <tr> <td> 45
</td> <td> Омуралиев Темиркул Алымбаевич
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 46
</td> <td> Айтикеев Акбаралы Ысырайылович
</td> <td> Председатель политической партии "Партия защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей КР", член Совета, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 47
</td> <td> Кожогулов Талгатбек Ашыркулович
</td> <td> Общественный деятель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 48
</td> <td> Кенжекулов Полотбек Пирмаматович
</td> <td> Президент Общественного фонда "Полот бек"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 49
</td> <td> Мансуров Акылбек Зулпукарович
</td> <td> Генеральный директор ОсОО "Ридуан"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 50
</td> <td> Иманкулов Марат Муканович
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 51
</td> <td> Болтуруков Омурбек Аяпбергенович
</td> <td> Глава крестьянского хозяйства "Бөлтүрүк"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 52
</td> <td> Токтобаев Камил Алыбаевич
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 53
</td> <td> Ремнев Роман Павлович
</td> <td> Правозащитник
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 54
</td> <td> Абышев Аскарбек Мусаевич
</td> <td> Советник генерального директора ОсОО "Киргизпромтехнология"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 55
</td> <td> Абыкулов Советбек Султанбаевич
</td> <td> Ведущий специалист Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 56
</td> <td> Керимбеков Бакыт Макенович
</td> <td> Федерация пауэрлифтинга, президент
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 57
</td> <td> Мергенов Марат Эркинович
</td> <td> Частный адвокат
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> </table>