Таможня задержала контрабандные орехи почти на 200 тысяч сомов

7 августа 2017, 16:29 Комментарии

В Баткенской области возле села "Кок-Талаа" сотрудники таможенной службы зафиксировали незаконный ввоз арахиса и косточек абрикоса на территорию Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС КР.

По данным ведомства, общий вес арестованного товара составил одну тонну 335 килограммов. Стоимость продукции оценена в 190 тысяч сомов. Груз находился в автомашине марки "ДАФ-ТЕ95ХF" с государственными номерными знаками Кыргызской Республики под управлением гражданина КР. Данная партия была завезена из Таджикистана.

"Данный факт был выявлен при проведении плановых мероприятий. Было проверено грузовое автотранспортное средство с полуприцепом. При осмотре грузового отсека был обнаружен товар - арахис нелущеный и косточки абрикоса без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении. В связи с чем данная автомашина была помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу",- отметили в пресс-службе ГТС при ПКР.