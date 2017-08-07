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Девушки в хиджабах украли из магазина планшет (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/devush...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441542-ru.html

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7 августа 2017, 16:01       Комментарии

Девушки, одетые в мусульманскую одежду, украли планшет из подсобного помещения магазина, воспользовавшись моментом, пока хозяева торговой точки, реализующей бижутерию, отвлеклись на других покупателей. О происшествии, случившемся 5 августа, сообщила на своей фейсбук-странице пользователь Суйумкан Абдимиталиповна.
"Смотрите, что делают. Вчера в нашем магазине покрытые девочки своровали наш планшет. Как раз перед закрытием . Мы в шоке", — пишет Суйумкан.
Известно, что девушек, укравших гаджет из магазина, уже задержали. Молодые кыргызстанки сознались в содеянном.
Отметим, что данное видео вызвало широкий резонанс в Фейсбук-сообществе. Большинство пользователей склонны считать, что девушки специально надели мусульманские одеяния, чтобы их не заподозрили в преступлении. Пользователи также обвинили девушек в нарушении канонов ислама.
"Это не мусульманки, так как каждый мусульманин знает, что присвоение чужого запрещено в исламе", — прокомментировал пользователь Умм Амир.
"Это не вера, это прикрытие своих жалких действий верой. После такого видео у многих людей изменится мнение обо всех покрытых девушках", — возмутился Фаррух Ибрагимов.
"Возможно они одели эту одежду, чтобы их не узнали или чтобы не привлекать внимания. Ведь никто же не подумает, что они смогут что- то своровать. Мне очень жаль этих девушек. Это же позор — и в этой жизни, и перед Богом потом в Судный день. А если судить по исламу, то им должны отсечь кисть руки. Вот если бы было такое наказание, как в Китае, желающих воровать поуменьшилось бы", — уверена пользователь под ником Zh Gulya.

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