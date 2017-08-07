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Политолог: Объединение южных политиков может сломать игру СДПК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/polito...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441541-ru.html

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7 августа 2017, 16:24       Комментарии

Объединение южных лидеров — Ташиева, Мадумарова, Кельдибекова и Торобаева – очень разумный ход. Об этом K—News заявил политолог Марс Сариев.
Эксперт пояснил, почему, по его мнению, политики заявили об объединении, но до сих пор так и не озвучили имя единого кандидата, которого готовы поддержать на президентских выборах.
"Я думаю, это разумный ход, потому что у этой четверки практически не было шансов на президентских выборах. Даже у Торобаева. Решающая борьба будет проходить между Жээнбековым и Бабановым. Обратите внимание на то, что Ташиев со товарищи объединились, но пока не назвали кандидатуру, которую они бы хотели поддержать из этой четверки. Это сделано намеренно. Такой шаг южных политиков заставил беспокоиться представителей СДПК. Если четверка начнет переговоры с Омурбеком Бабановым, это серьезно скажется на положении дел у СДПК по Жээнбекову, и политический расклад может серьезно измениться», — уверен Марс Сариев.
По его словам, на данный момент в кулуарах ведутся серьезные переговоры о возможных вариантах поддержки одного из лидеров гонки «южной четверкой».
"Группа южных лидеров сегодня — как невеста на выданье: очень выгодна для всех трех кандидатов. Я уверен, что в настоящее время интенсивно ведутся кулуарные переговоры с тремя лидерами президентской гонки. Объединению южных лидеров обязательно нужен северный электорат. Сегодня вопрос, кого они поддержат, — предмет политического торга. Они могут поддержать как Бабанова, так и Жээнбекова, но это будет зависеть от того, найдут ли с данной четверкой общий язык в СДПК. Я считаю, им выгоднее поддержать Бабанова, что полностью сломает игру социал-демократам", – подчеркнул Сариев.
Напомним, 6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.

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