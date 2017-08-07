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Подписаны законы об обращении лекарств и медицинских изделий

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441540-ru.html

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7 августа 2017, 15:52       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "Об обращении лекарственных средств", "Об обращении медицинских изделий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Законы приняты Жогорку Кенешем 21 июня 2017 года в целях охраны здоровья граждан и обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Принятыми законами определены правовые основы деятельности субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, установлены единые требования к обращению лекарственных средств и медицинских изделий, а также регулируются отношения, возникающие в связи с разработкой, доклиническими и клиническими исследованиями лекарственных средств и медицинских изделий, производством, изготовлением, оценкой их качества, эффективности, безопасности, реализацией лекарственных средств, медицинских изделий и иными действиями в сфере обращения лекарственных средств.
Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий" внесены соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы "Об основах технического регулирования в КР", "Об охране здоровья граждан в КР", "Об организациях здравоохранения в КР".
Законы "Об обращении лекарственных средств", "Об обращении медицинских изделий" вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования, а закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий" - по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Требования правил надлежащих фармацевтических практик для субъектов фармацевтической деятельности Кыргызской Республики вступают в силу в порядке, установленном Правительством, не позднее, чем 31 декабря 2025 года, если иное не предусмотрено вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Статья 16 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 2026 года.
Также Законом "Об обращении лекарственных средств" признаются утратившими силу Закон "О лекарственных средствах", законы о внесении изменений в Закон "О лекарственных средствах", статья 2 Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР" от 11 октября 2012 года 171.

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