Таджикские власти запретили имамам отращивать бороды длиннее 3 сантиметров

7 августа 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Власти Таджикистана утвердили допустимую длину бороды для имамов, сообщает РИА Новости.

По словам главы районного хукумата Салохиддина Раджабзоды, борода не должна превышать трех сантиметров, что соответствует традиции и культуре страны.

Положение, устанавливающее, что борода не должна превышать размер кулака, было введено в Таджикистане еще в 2012 году.

А два года назад в республике прошла кампания против слишком длинных бород. Тогда правоохранительные органы задержали и насильно побрили тысячи мужчин.