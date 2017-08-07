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Таджикские власти запретили имамам отращивать бороды длиннее 3 сантиметров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441539-ru.html

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7 августа 2017, 16:11       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Власти Таджикистана утвердили допустимую длину бороды для имамов, сообщает РИА Новости.
По словам главы районного хукумата Салохиддина Раджабзоды, борода не должна превышать трех сантиметров, что соответствует традиции и культуре страны.
Положение, устанавливающее, что борода не должна превышать размер кулака, было введено в Таджикистане еще в 2012 году.
А два года назад в республике прошла кампания против слишком длинных бород. Тогда правоохранительные органы задержали и насильно побрили тысячи мужчин.

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