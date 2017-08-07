Внесены изменения в некоторые законодательные акты в связи с реформой правоохранительных органов

7 августа 2017, 16:15 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года.

Целью Закона является совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом.

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР, в части передачи расследование всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР.

Законом также внесены изменения в Трудовой кодекс КР, законы КР "Об оперативно-розыскной деятельности", "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", "Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий", "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" в связи с ликвидацией Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве КР.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.