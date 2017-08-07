Глава МИД КР и верховный представитель ЕС обсудили обеспечение питьевой водой населения сельской местности Кыргызстана

7 августа 2017, 15:54 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев5 августа встретился с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерикой Могерини. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам визита Алмазбека Атамбаева в институты ЕС, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между ЕС и КР, в том числе организации взаимных визитов на высоком уровне, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Также они обменялись мнениями по вопросам оказания содействия со стороны ЕС в продвижении инициатив Кыргызстана, в том числе в реализации проекта "Таза Коом", обеспечению чистой питьевой водой населения сельской местности КР.

Верховный представитель ЕС выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в КР и пожелала успешного проведения предстоящих президентских выборов.