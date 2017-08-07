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Глава МИД КР и верховный представитель ЕС обсудили обеспечение питьевой водой населения сельской местности Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441537-ru.html

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7 августа 2017, 15:54       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев5 августа встретился с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерикой Могерини. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам визита Алмазбека Атамбаева в институты ЕС, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между ЕС и КР, в том числе организации взаимных визитов на высоком уровне, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Также они обменялись мнениями по вопросам оказания содействия со стороны ЕС в продвижении инициатив Кыргызстана, в том числе в реализации проекта "Таза Коом", обеспечению чистой питьевой водой населения сельской местности КР.
Верховный представитель ЕС выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в КР и пожелала успешного проведения предстоящих президентских выборов.

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