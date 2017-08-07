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А.Атамбаев подписал закон, касающийся реформирования правоохранительных органов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441534-ru.html

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7 августа 2017, 16:05       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики".
Как сообщает пресс-служба главы государства, целью закона является совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом.
Закон предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части передачи расследования всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
Законом также внесены изменения в Трудовой кодекс, законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах", "Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий", "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" в связи с ликвидацией Государственной службы по контролю наркотиков.
Закон вступает в силу по истечению 10 дней со дня официального опубликования.

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