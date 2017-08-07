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"Кыргызтест" проверил знания еще нескольких кандидатов в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364410_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441532-ru.html

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Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев создали новую партию, она выдвинет единого кандидата в президенты

7 августа 2017, 15:49       Комментарии

Сегодня, 7 августа, тестирование на знание госязыка прошла очередная группа кандидатов в президенты.
Система "Кыргызтеста" определила уровень владения госязыком кандидатов на следующем уровне:
<li>Азимбек Бекназаров - 86,4 балла</li><li>Токтобубу Таласбаева - 79,77 балла</li><li>Дамира Токтосунова - 73,65 балла</li>
С 26 июля тестирование на знание госязыка прошли 24 кандидата. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла, самый низкий у Руслана Джунусова - 46,1 балла. Отметим, для регистрации кандидатам необходимо набрать более 60 баллов.

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