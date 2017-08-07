Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выборы-2017: Еще 3 претендента на пост президента сдали тест на знание кыргызского языкаВыборы-2017: Еще 3 претендента на пост президента сдали тест на знание кыргызского языкаГлава МИД КР и верховный представитель ЕС обсудили обеспечение питьевой водой населения сельской местности КыргызстанаГлава МИД КР и верховный представитель ЕС обсудили обеспечение питьевой водой населения сельской местности Кыргызстана

Кыргызские военнослужащие поборются за выход в финал в танковом биатлоне

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364441_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441531-ru.html

Похожие новости

Военные Кыргызстана вышли в полуфинал Танкового биатлона

Выборы-2017: Еще 3 претендента на пост президента сдали тест на знание кыргызского языка

Кыргызские военнослужащие пробилась в полуфинал "Танкового биатлона"

Кыргызская делегация приняла участие в церемонии инаугурации президента Ирана

В Госкомитете по делам обороны издан приказ о медицинском обеспечении и санаторно-курортном лечении военнослужащих и их семей

7 августа 2017, 15:55       Комментарии

Сборная Вооруженных сил Кыргызстана пробилась в полуфинал престижного международного чемпионата "Танковый биатлон". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.
6 августа на полигоне в подмосковном "Алабино" кыргызские танкисты завершили свой третий заезд. Экипаж в составе старшин Серкебаева Саламата, Токтосунова Талантбека, ефрейтора Мирбек уулу Толкунбека прошел трассу за 26 мин. 30 сек., тем самым заняв второе место в своей подгруппе после триумфатора соревнований всех предыдущих лет сборной России.
Согласно общим результатам индивидуальной гонки наша сборная вошла в 12 лучших команд соревнований, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Сербия и теперь будет бороться за право выступать в финале 12 августа.
Напоминаем, в этом году в состязаниях боевых машин принимают участие 19 государств. По условиям чемпионата, первый этап - индивидуальная гонка, второй этап – эстафета, которая и определит лучшую команду соревнований. Экипажи должны показать экспертам и зрителям не только скорость. Им нужно преодолеть различные преграды, включая противотанковый ров и даже огненную полосу. За ошибки начисляются штрафные очки. Танки для соревнований специально окрашивают – Кыргызстан выступает на желтых машинах.
"Наши военнослужащие ежедневно обслуживают и приводят к готовности свои танки Т-72Б - проводят техническое обслуживание машин, пристрелку вооружения, детально изучают и отрабатывают маршрут соревнований. Каждый член команды индивидуально и в составе экипажа проводит тренировки на скорость загрузки боеприпасов, меткость стрельбы и смену экипажей", - сообщили в Генштабе ВС КР.
Жеребьевка выступления в эстафете состоится 7 августа. За выход в финал команде Кыргызстана придется сразиться с очень сильными соперниками. Эстафета обещает быть очень зрелищной! Удачи нашим танкистам!

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум