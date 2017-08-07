Бишкекчане увидят лунное затмение сегодня ночью

7 августа 2017, 15:43 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В ночь с понедельника на вторник жители Бишкека при безоблачной погоде смогут увидеть неполное лунное затмение, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Редкое природное явление начнется 7 августа в 21.50 (по бишкекскому времени) и продлится до 02.50 следующего дня. Более четко кыргызстанцы смогут увидеть неполное затмение с 00.20, когда Луна начнет погружаться в земную тень.

"При условии безоблачной погоды на южном горизонте Бишкека будет видно неполное затмение Луны. В кульминационный момент четверть ее диска потемнеет и покраснеет нижняя часть", - сказала астроном.

В ночь с 7 на 8 августа в Бишкеке ожидается безоблачная погода, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Агентстве гидрометеорологии (Кыргызгидромет). Также небо будем чистым по всей стране. Облачность возможна лишь в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Лунное затмение часто называют "кровавой луной" из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью Луну и она приобретает бордовый оттенок. Следующее лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.

Помимо лунного, в этом месяце произойдет самое длительное в истории солнечное затмение.

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