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Бишкекчане увидят лунное затмение сегодня ночью

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441530-ru.html

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7 августа 2017, 15:43       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В ночь с понедельника на вторник жители Бишкека при безоблачной погоде смогут увидеть неполное лунное затмение, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Редкое природное явление начнется 7 августа в 21.50 (по бишкекскому времени) и продлится до 02.50 следующего дня. Более четко кыргызстанцы смогут увидеть неполное затмение с 00.20, когда Луна начнет погружаться в земную тень.
"При условии безоблачной погоды на южном горизонте Бишкека будет видно неполное затмение Луны. В кульминационный момент четверть ее диска потемнеет и покраснеет нижняя часть", - сказала астроном.
В ночь с 7 на 8 августа в Бишкеке ожидается безоблачная погода, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Агентстве гидрометеорологии (Кыргызгидромет). Также небо будем чистым по всей стране. Облачность возможна лишь в Иссык-Кульской и Нарынской областях.
Лунное затмение часто называют "кровавой луной" из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью Луну и она приобретает бордовый оттенок. Следующее лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.
Помимо лунного, в этом месяце произойдет самое длительное в истории солнечное затмение.
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