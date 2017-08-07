Военные Кыргызстана вышли в полуфинал Танкового биатлона

7 августа 2017, 15:57 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Сборная Генерального штаба Вооруженных сил КР пробилась в полуфинал престижного международного чемпионата "Танковый биатлон", сообщила пресс-служба Генштаба ВС КР.

© Фото / пресс-служба Генштаба ВС КРСборная Генерального штаба Вооруженных сил КР пробилась в полуфинал престижного международного чемпионата "Танковый биатлон" 6 августа на полигоне в подмосковном Алабино кыргызстанские танкисты завершили свой третий заезд. Экипаж в составе старшин Саламата Серкебаева, Талантбека Токтосунова и ефрейтора Толкунбека Мирбек уулу прошел трассу за 26 минут 30 секунд и занял второе место в своей подгруппе после триумфатора соревнований всех предыдущих лет - сборной России.

Согласно общим результатам индивидуальной гонки, сборная Генштаба ВС КР вошла в 12 лучших команд соревнований, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Сербия, и теперь будет бороться за право выступать в финале 12 августа.

В этом году в состязаниях боевых машин принимают участие 19 государств. По условиям чемпионата первый этап - индивидуальная гонка, второй этап - эстафета, которая и определит лучшую команду.

Экипажи должны показать экспертам и зрителям не только скорость. Им нужно преодолеть различные преграды, включая противотанковый ров и даже огненную полосу. За ошибки начисляются штрафные очки. Танки для соревнований специально окрашивают - Кыргызстан выступает на желтых машинах.

Отечественные военнослужащие ежедневно обслуживают и приводят к готовности свои танки Т-72Б, проводят техническое обслуживание машин, пристрелку вооружения, детально изучают и отрабатывают маршрут соревнований. Каждый члены команды индивидуально и в составе экипажа проводит тренировки на скорость загрузки боеприпасов, меткость стрельбы и смену экипажей.

Жеребьевка выступления в эстафете состоится 7 августа.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });