В Ошской области за 7 месяцев в ДТП погибло 56 человек

7 августа 2017, 15:38 Комментарии

Ош, 7 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Ошской области за январь-июль месяцы 2017 года зафиксировано 373 случаев дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых погибли 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной милиции Ошской области.

По данным пресс-службы, с участием несовершеннолетних с начала года зафиксировано 100 ДТП, вследствие которого погибли 8 детей. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 634 взрослых и 109 несовершеннолетних.

"Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения, обгон автотранспортного средства на большой скорости на встречной полосе, превышение скорости. Для предотвращения увеличения количества ДТП сотрудниками патрульной милиции проводятся рейды и разъяснительные беседы с водителями" - сказано в сообщении.