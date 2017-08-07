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В Ошской области за 7 месяцев в ДТП погибло 56 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441527-ru.html

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7 августа 2017, 15:38       Комментарии

Ош, 7 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Ошской области за январь-июль месяцы 2017 года зафиксировано 373 случаев дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых погибли 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной милиции Ошской области.
По данным пресс-службы, с участием несовершеннолетних с начала года зафиксировано 100 ДТП, вследствие которого погибли 8 детей. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 634 взрослых и 109 несовершеннолетних.
"Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения, обгон автотранспортного средства на большой скорости на встречной полосе, превышение скорости. Для предотвращения увеличения количества ДТП сотрудниками патрульной милиции проводятся рейды и разъяснительные беседы с водителями" - сказано в сообщении.

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