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Медучреждения и школа-интернат получили гумпомощь из Германии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/meduchrez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441526-ru.html

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7 августа 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Медучреждения и школа-интернат получили гуманитарную помощь из Германии, сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, в рамках работы по оказанию гуманитарной помощи подшефным средним учебным заведениям и нуждающимся социальным учреждениям в Кыргызстане 5 августа 2017 года в г.Бишкек Посольством КР в ФРГ была организована и доставлена в Бишкек гуманитарная помощь, состоящая из медицинских принадлежностей, компьютеров, принтеров и одежды (б/у).
Гуманитарный груз был собран на территории Германии силами сотрудников Посольства при поддержке Якоба Петерса, этнического немца из Кыргызстана, проживающего в Германии, и доставлен в Кыргызстан при помощи гражданина Кыргызстана Ильяса Мурадова на безвозмездной основе.
Груз был предназначен в Кыргызстане Кара-Суйской специализированной школе-интернату для глухих детей им. И.Тороева Ошской области, Кочкорской районной территориальной больнице Нарынской области и Центру общеврачебной практики Манасского района Таласской области.
Посольством также было оказано содействие в доставке в Кыргызстан маммографического оборудования, предоставленного на безвозмездной основе в учебных целях Высшей технической школой им. Бойта в г.Берлин Кыргызско-германскому техническому институту при Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова в рамках межвузовского партнерства.

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