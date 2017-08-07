Медучреждения и школа-интернат получили гумпомощь из Германии

7 августа 2017, 15:49 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Медучреждения и школа-интернат получили гуманитарную помощь из Германии, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в рамках работы по оказанию гуманитарной помощи подшефным средним учебным заведениям и нуждающимся социальным учреждениям в Кыргызстане 5 августа 2017 года в г.Бишкек Посольством КР в ФРГ была организована и доставлена в Бишкек гуманитарная помощь, состоящая из медицинских принадлежностей, компьютеров, принтеров и одежды (б/у).

Гуманитарный груз был собран на территории Германии силами сотрудников Посольства при поддержке Якоба Петерса, этнического немца из Кыргызстана, проживающего в Германии, и доставлен в Кыргызстан при помощи гражданина Кыргызстана Ильяса Мурадова на безвозмездной основе.

Груз был предназначен в Кыргызстане Кара-Суйской специализированной школе-интернату для глухих детей им. И.Тороева Ошской области, Кочкорской районной территориальной больнице Нарынской области и Центру общеврачебной практики Манасского района Таласской области.

Посольством также было оказано содействие в доставке в Кыргызстан маммографического оборудования, предоставленного на безвозмездной основе в учебных целях Высшей технической школой им. Бойта в г.Берлин Кыргызско-германскому техническому институту при Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова в рамках межвузовского партнерства.