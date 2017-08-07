Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ошской области за 7 месяцев в ДТП погибло 56 человекВ Ошской области за 7 месяцев в ДТП погибло 56 человекСписок пострадавших в ДТП в Кара-Жыгаче. Есть ли погибший - неясноСписок пострадавших в ДТП в Кара-Жыгаче. Есть ли погибший - неясно

Мэрия Бишкека вносит на общественные обсуждения проект программы развития города

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441525-ru.html

Похожие новости

Бишкекчане увидят лунное затмение сегодня ночью

Мэрия Бишкека выносит на общее обсуждение план проекта по развитию города до 2020 года

В Бишкеке отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспорта

Развитие туризма в Кыргызстане способствует решению проблем с бедностью и безработицей — эксперт

Что смотрели бишкекчане в первые выходные августа — 8 кассовых кинокартин

7 августа 2017, 15:36       Комментарии

Мэрия Бишкека вносит на общественные обсуждения проект программы развития города Бишкек на 2017 - 2020 годы "Обновление городской среды".
Как сообщила пресс-служба мэрии, проект программы определяет действия органов местного самоуправления города Бишкек по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.
В рамках разработки программы развития города Бишкек для привлечения инвестиционных и грантовых средств разработан отдельный план мероприятий, который имеет немаловажное значение в вопросе развития города, однако не подкреплен финансовыми средствами.
Стратегическим ориентиром программы является культурное развитие городской среды и обеспечение условий для комфортной жизни в Бишкеке.
Цели программы:
- создать условия для превращения города Бишкек в региональный центр развития, соединяющий в себе функции столицы современного государства и современного города с достойным уровнем и качеством жизни;
- обеспечить превращение столицы в уютный и перспективный город равных возможностей для различных социальных и культурных групп;
- обеспечить рост интеллектуального потенциала и человеческого капитала города Бишкек.
Программа имеет разделы, определяющие направления развития города:во-первых, благоприятная городская среда; во-вторых, содействие динамичному развитию экономики; в-третьих, сплоченное общество.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум