7 августа 2017, 15:36 Комментарии

Мэрия Бишкека вносит на общественные обсуждения проект программы развития города Бишкек на 2017 - 2020 годы "Обновление городской среды".

Как сообщила пресс-служба мэрии, проект программы определяет действия органов местного самоуправления города Бишкек по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.

В рамках разработки программы развития города Бишкек для привлечения инвестиционных и грантовых средств разработан отдельный план мероприятий, который имеет немаловажное значение в вопросе развития города, однако не подкреплен финансовыми средствами.

Стратегическим ориентиром программы является культурное развитие городской среды и обеспечение условий для комфортной жизни в Бишкеке.

Цели программы:

- создать условия для превращения города Бишкек в региональный центр развития, соединяющий в себе функции столицы современного государства и современного города с достойным уровнем и качеством жизни;

- обеспечить превращение столицы в уютный и перспективный город равных возможностей для различных социальных и культурных групп;

- обеспечить рост интеллектуального потенциала и человеческого капитала города Бишкек.

Программа имеет разделы, определяющие направления развития города:во-первых, благоприятная городская среда; во-вторых, содействие динамичному развитию экономики; в-третьих, сплоченное общество.