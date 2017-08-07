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В Воронежской области помянули смертельный подвиг Чолпонбая Тулебердиева

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364437_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441524-ru.html

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7 августа 2017, 15:29       Комментарии

Вчера, 6 августа, в Лискинском районе Воронежской области состоялся 12-й Международный интернациональный День защитников Отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию героизма кыргызстанца. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в России.
Гостям показали реконструкцию боя на Селявинском плацдарме с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов, во время которого погиб Тулебердиев. Соотечественники возложили цветы к месту захоронения героя, посетили его музей и прочитали поминальную молитву.
Мероприятие было организовано администрацией района и области, региональной общественной организацией кыргызов "Мурас", профсоюзной организацией и местными советами ветеранов городов. На торжество приехали представители кыргызской диаспоры из Ростова, Курска, Белгорода, Тамбова и Москвы.
Напомним, 6 августа 1942 года во время боя красноармеец Чолпонбай Тулебердиев, будучи раненным в правое плечо и израсходовав весь запас гранат, бросился на амбразуру и закрыл её своим телом, что позволило другим бойцам уничтожить пулеметный расчет. Он похоронен в Лискинском районе. Там Тулебердиеву установлено два памятника, имя кыргызского героя носят средняя школа и музей в селе Селявное-2, средние школы в селе Давыдовка и городе Нововоронеже, а также улица в городе Лиски.

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