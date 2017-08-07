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Список пострадавших в ДТП в Кара-Жыгаче. Есть ли погибший - неясно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364438_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441523-ru.html

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7 августа 2017, 15:34       Комментарии

По информации Министерства здравоохранения в ДТП в Кара-Жыгаче пострадали 8 человек, никто не погиб. Хотя ранее УПМ ГУВД Чуйской области сообщало, что пострадали 13 человек, один из которых скончался.
По версии Минздрава, все 8 пострадавших были доставлены в больницу. Четверо находятся на амбулаторном лечении, а остальные - в отделении травматологии.
Список пострадавших:
<li>Таалайбек уулу Азамат, 1992 г.р. Ушиб мягких тканей пояснично-крестцовой области.</li><li>Уланбек кызы Анжелика, 2002 г.р Ушиб и ссадины в области носа, гематома голени слева.</li><li>Азимова Чакын, 1988 г.р. Ушибы и гематомы в области голени и плечевого сустава.</li><li>Кыдырчиева Айтбюбю, 1966 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица и мягких тканей голени с обеих сторон. </li><li>Азимова Бейшекан, 59 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица и коленного сустава слева.</li><li>Ашырбаева Арзыкан, 45 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и гематома лобной области. Ушиб грудной клетки справа.</li><li>Суйуналиева Назира, 43 года. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные раны лобной области. Ушиб коленного сустава.</li><li>Джунушалиева Алтынай, 49 лет. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб и гематома мягких тканей в области бедра слева.</li>
Напомним, вчера, 6 августа, примерно в 19.00 в поселке Кара-Жыгач Чуйской области водитель "БМВ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, который двигался по маршруту Бишкек - Кара-Жыгач.

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