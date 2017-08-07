Пострадавшим жителям Узгенского района от имени президента вручили по 100 тысяч сом

7 августа 2017, 14:50 Комментарии

Ош, 7 Августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Жителям села Жалпак-Таш Узгенского района, которые пострадали от оползня, от имени президента были вручены по 100 тысяч сом. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

По данным пресс-службы, полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов совместно с инспектором аппарата президента Акылбеком Орозалиевым вручил 52 пострадавшим семьям по 100 тысяч сом. В общей сложности были вручены 5 млн 200 тысяч сом. Данные средства выделены в виде поддержки на нужды строительства жилого дома.

Напомним, в селе Жалпак-Таш Курбу-Ташского айылного округа Узгенскго района Ошской области в мае 2017 года оползень накрыл 45 жилых домов и 4 соцобъекта. Среди соцобъектов - фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, 35 электростолбов, сельское кладбище и школа.