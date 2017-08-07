Отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортных средств

7 августа 2017, 15:00 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Отрезок улицы Бухарской от улицы Сары-Челекской до Андижанской вновь открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис".

По их данным, на данном отрезке улицы проводились ремонтные работы. Протяженность ремонтируемого участка составила 1200 погонных метров, ширина – 8 метров с устройством тротуаров по обе стороны шириной 2 метра. Также были проведены работы по устройству ирригации, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Отмечается, что всего в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.