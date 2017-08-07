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Отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортных средств

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/otrezok-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441519-ru.html

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7 августа 2017, 15:00       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Отрезок улицы Бухарской от улицы Сары-Челекской до Андижанской вновь открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис".
По их данным, на данном отрезке улицы проводились ремонтные работы. Протяженность ремонтируемого участка составила 1200 погонных метров, ширина – 8 метров с устройством тротуаров по обе стороны шириной 2 метра. Также были проведены работы по устройству ирригации, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.
Отмечается, что всего в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.

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