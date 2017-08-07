Мэрия Бишкека выносит на общее обсуждение план проекта по развитию города до 2020 года

7 августа 2017, 15:21 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Мэрия Бишкека выносит на общественные обсуждения Проект Программы "Обновление городской среды" по развития Бишкека на 2017 – 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По их данным, проект программы определяет действия органов местного самоуправления города Бишкек по достижению стратегических целей на предстоящие 4 года, которые направлены на создание комфортной городской среды.

В рамках разработки программы развития города Бишкек для привлечения инвестиционных и грантовых средств был разработан отдельный план мероприятий, который имеет немаловажное значение в вопросе развития города, однако не подкреплен финансовыми средствами.

Сообщается, что проект программы годы "Обновление городской среды" по развитию столицы на 2017 – 2020 разработан на основании Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики и Законов Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" и "О статусе столицы".

Принять участие в обсуждение проекта может каждый горожанин. Все свои предложения и замечания мэрия просит оформить по прилагаемой форме и направить на почту: bishkek.razvitie@gmail.com до 25 августа 2017 года.

Подробно с проектом можно ознакомиться по ссылке:http://www.meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=16429:the-draft-programme-for-the-development-of-the-city-of-bishkek-to-2017-2020-years-city-wednesday-update&catid=403&Itemid=339&lang=ru