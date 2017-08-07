В Воронежской области прошли мероприятия в честь 75-летия Героя СССР Чолпонбая Тулебердиева

7 августа 2017, 14:55 Комментарии

В Лискинском районе Воронежской области (Россия) состоялся XII Международный интернациональный день защитников отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию со дня совершения подвига Героем Советского Союза Чолпонбаем Тулебердиевым. Как сообщает 7 августа пресс-служба посольства Кыргызстана в России, в мероприятии приняли участие делегация посольства КР, почетный консул КР в Воронежской области Т.Намазбеков, представители кыргызской диаспоры в области и городах Ростов, Курск, Белгород, Тамбов и Москва.

Были проведены культурные, спортивные, военно-ритуальные мероприятия, реконструкция боя на Селявинском плацдарме, когда погиб Ч.Тулебердиев, с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов.

"Делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения героя, посетила музей Ч.Тулебердиеву в селе Селявное-2. Также была прочитана поминальная молитва.

В Лискинском районе установлены два памятника Чолпонбаю Тулебердиеву - в селе Селявное-2 и бюст на аллее Славы города Лиски. Имя Ч.Тулебердиева носят средняя школа и музей в селе Селявное-2, средние школы в селе Давыдовка и № 2 в городе Нововоронеже, улица в Лиски", - говорится в сообщении.

В бою в районе села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области 6 августа Ч.Тулербердиев бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. Этого небольшого времени хватило товарищам бойца для уничтожения пулеметного расчета и последующего захвата стратегического плацдарма.