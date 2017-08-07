Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортных средствОтрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортных средствПострадавшим жителям Узгенского района от имени президента вручили по 100 тысяч сомПострадавшим жителям Узгенского района от имени президента вручили по 100 тысяч сом

В Воронежской области прошли мероприятия в честь 75-летия Героя СССР Чолпонбая Тулебердиева

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441517-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр С.Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Ошскую область

В Бишкеке прошел масштабный фестиваль культур GlobalVillage (фото)

В Ошской области в реке утонул 6-летний мальчик

В Бишкеке прошло мероприятие, призванное привлечь внимание к правам лиц с ОВЗ

В Бишкеке прошел флешмоб с участием людей с ОВЗ

7 августа 2017, 14:55       Комментарии

В Лискинском районе Воронежской области (Россия) состоялся XII Международный интернациональный день защитников отечества и дружбы народов, посвященный 75-летию со дня совершения подвига Героем Советского Союза Чолпонбаем Тулебердиевым. Как сообщает 7 августа пресс-служба посольства Кыргызстана в России, в мероприятии приняли участие делегация посольства КР, почетный консул КР в Воронежской области Т.Намазбеков, представители кыргызской диаспоры в области и городах Ростов, Курск, Белгород, Тамбов и Москва.
Были проведены культурные, спортивные, военно-ритуальные мероприятия, реконструкция боя на Селявинском плацдарме, когда погиб Ч.Тулебердиев, с имитацией наземного наступления и воздушного боя с участием самолетов.
"Делегация Кыргызстана возложила цветы к месту захоронения героя, посетила музей Ч.Тулебердиеву в селе Селявное-2. Также была прочитана поминальная молитва.
В Лискинском районе установлены два памятника Чолпонбаю Тулебердиеву - в селе Селявное-2 и бюст на аллее Славы города Лиски. Имя Ч.Тулебердиева носят средняя школа и музей в селе Селявное-2, средние школы в селе Давыдовка и № 2 в городе Нововоронеже, улица в Лиски", - говорится в сообщении.
В бою в районе села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области 6 августа Ч.Тулербердиев бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. Этого небольшого времени хватило товарищам бойца для уничтожения пулеметного расчета и последующего захвата стратегического плацдарма.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум