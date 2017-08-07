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Кыргызстан в лицах: взгляд сквозь объектив фотографа из Ливана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441514-ru.html

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В Петербурге из окна выпал скрывавшийся от полиции кыргызстанец

7 августа 2017, 13:59       Комментарии

Ливанский фотограф Омар Реда опубликовал серию снимков, на которых изображены простые кыргызстанцы.  Фотохудожник специализируется на подобных проектах, рассказывая миру о людях, их культуре и природе. K-News предлагает взглянуть на наших соотечественников сквозь объектив фотографа из Ливана.
1 of 4 "Кыргызстан – по-настоящему таинственный камень Центральной Азии. Когда вы заглянете в отдаленные уголки республики, вы будете очарован красотой пейзажей. Здесь повсюду зеленые холмы и горы, — делится своими впечатлениями Омар Реда. — Возможно, именно небесные пейзажи являются секретом жизнерадостности кыргызского народа. Куда бы я ни приехал, везде меня встречали с улыбкой, и это несмотря на суровый кочевнический образ жизни жителей из глубинки.
1 of 4 Еще одна уникальная черта лица у кыргызов, по словам фотографа, — это светящиеся цветные глаза, которые его «удивляли каждый раз, когда смотрел в лицо своим героям». Они показывают все невинность и скромность людей, отмечает Омар Реда.
1 of 4 «Кыргызстан нужно посетить обязательно. Это место, где лошади грациозно скачут по зеленым лугам. Красота этой страны сродни пейзажам, которые вы можете лицезреть в музеях и лобби отелей. Как только вы покинете эту страну, вы обязательно захотите вернуться и провести остаток жизни именно здесь, в Кыргызстане", — резюмирует ливанский фотохудожник.

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