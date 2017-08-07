Флаг Кыргызстана появился на гей-параде Стокгольме (фото)

7 августа 2017, 14:28 Комментарии

В Стокгольме (Швеция) 5 августа прошел гей-парад Stockholm Pride, на котором появился флаг Кыргызстана.

Флаг Кыргызстана, внутри которого был знак ЛГБТ-сообщества, нес уроженец Кыргызстана Максим Братухин. Также на параде было замечено несколько флагов Казахстана. Мужчина, несший флаг Казахстана, вел трансляцию парада через приложение Перископ.

Гей-парад - акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.