Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бывший кыргызстанец помог собрать гумпомощь в Германии для интернатаБывший кыргызстанец помог собрать гумпомощь в Германии для интернатаКНДР отвергла резолюцию Совбеза ООН с новыми санкциямиКНДР отвергла резолюцию Совбеза ООН с новыми санкциями

Флаг Кыргызстана появился на гей-параде Стокгольме (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441513-ru.html

Похожие новости

Бывший кыргызстанец помог собрать гумпомощь в Германии для интерната

Кыргызстан в лицах: взгляд сквозь объектив фотографа из Ливана

Развитие туризма в Кыргызстане способствует решению проблем с бедностью и безработицей — эксперт

Кыргызстанка Сусанна Егорян стала первой вице-мисс конкурса World Next Top Model

В Петербурге из окна выпал скрывавшийся от полиции кыргызстанец

7 августа 2017, 14:28       Комментарии

В Стокгольме (Швеция) 5 августа прошел гей-парад Stockholm Pride, на котором появился флаг Кыргызстана.
Флаг Кыргызстана, внутри которого был знак ЛГБТ-сообщества, нес уроженец Кыргызстана Максим Братухин. Также на параде было замечено несколько флагов Казахстана. Мужчина, несший флаг Казахстана, вел трансляцию парада через приложение Перископ.
Гей-парад - акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум