Отрезок ул.Бухарской в столице открыт для движения транспорта (фото)

7 августа 2017, 14:39 Комментарии

Отрезок улицы Бухарской от улицы Сары-Челекской до улицы Андижанской открыт для движения транспорта после ремонта дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис".

Протяженность ремонтируемого участка составила 1200 погонных метров, ширина - 8 метров с устройством тротуаров по обе стороны шириной 2 метра.

Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Всего в 2017 году предприятие планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.