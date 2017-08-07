Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Музыкант группы "Элес" нуждается в срочном лечении. Близкие просят помочьМузыкант группы "Элес" нуждается в срочном лечении. Близкие просят помочьВ Бишкеке отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортаВ Бишкеке отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспорта

Отрезок ул.Бухарской в столице открыт для движения транспорта (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441512-ru.html

Похожие новости

Отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспортных средств

В Бишкеке отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспорта

Кудайбердиева: К 1 сентября откроются 100 новых детсадов

Сработало! Мэрия заставила ремонтников заново положить асфальт в столичном микрорайоне

Главное "колесо обозрения" уже видно из-за деревьев. Когда оно откроется?

7 августа 2017, 14:39       Комментарии

Отрезок улицы Бухарской от улицы Сары-Челекской до улицы Андижанской открыт для движения транспорта после ремонта дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис".
Протяженность ремонтируемого участка составила 1200 погонных метров, ширина - 8 метров с устройством тротуаров по обе стороны шириной 2 метра.
Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.
Всего в 2017 году предприятие планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум