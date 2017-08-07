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Брошенная в туалет в Арча-Бешике новорожденная пошла на поправку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364428_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441511-ru.html

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7 августа 2017, 14:12       Комментарии

Брошенная в туалетную яму новорожденная пошла на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
По словам врачей, состояние ребенка отмечается положительной динамикой. Девочка обходится без аппарата искусственного дыхания, сосет самостоятельно и нормально усваивает смесь. Сейчас она все еще находится под наблюдением в отделении реанимации под индивидуальным уходом.
Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Милиция разыскивает мать ребенка.

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