В Бишкеке отрезок улицы Бухарской открыт для движения автотранспорта

7 августа 2017, 14:37 Комментарии

По информации МП "Бишкекасфальтсервис", после ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Бухарской от улицы Сары-Челекской до Андижанской.

Протяженность ремонтируемого участка составила 1200 погонных метров, ширина – 8 метров с устройством тротуаров по обе стороны шириной 2 метра.

Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.