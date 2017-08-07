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Развитие туризма в Кыргызстане способствует решению проблем с бедностью и безработицей — эксперт

Источник:
http://kabar.kg/news/razvitie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441508-ru.html

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7 августа 2017, 13:53       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Развитие туризма в Кыргызстане способствует сокращению уровня бедности и безработицы среди населения страны. Об этом сегодня в ходе в ходе пресс-конференции агентстве "Кабар" рассказал представитель Ассоциации курортов в Кыргызстане Ильяз Пакиров.
"В 2016 году Всемирной туристической организацией было определено, что Кыргызстан является самой перспективной республикой, в которой в ближайшие 10 лет ожидается туристический бум. Тогда же государством была принята общая программа по развитию данной отрасли в Кыргызстане. С того момента туризм показал себя отраслью, решающей проблемы по развитию регионов, а также проблемы, связанные с бедностью и занятостью населения", - пояснил он.
Он также отметил, что 94 % территории Кыргызстана приходятся на горные местности, и развитие круглогодичного горного туризма обеспечит занятостью и доходом население, проживающие в горных регионах страны.

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