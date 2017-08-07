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КНДР отвергла резолюцию Совбеза ООН с новыми санкциями

Источник:
http://kabar.kg/news/kndr-otve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441507-ru.html

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7 августа 2017, 14:21       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. КНДР полностью отвергает резолюцию Совбеза ООН с новыми санкциями, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.
"Прежде всего, мы осуждаем и полностью отвергаем санкционную резолюцию СБ ООН, состряпанную США и враждебными силами, как грубое нарушение суверенитета нашей республики", — подчеркивается в заявлении.
В Пхеньяне подчеркнули, что не намерены обсуждать проблему денуклеаризации до тех пор, пока сохраняется ядерная угроза и враждебное отношение со стороны США, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из страны, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запретят вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
Россия и Китай поддержали резолюцию. При этом глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой призвал не допустить на Корейском полуострове силового сценария и срочно начать работать над политическим урегулированием ситуации. В Пекине в свою очередь подчеркнули, что односторонние санкции не способны решить проблему КНДР.
Кроме того, резолюция содержит предложенную Россией инициативу по созданию условий для возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

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