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Боевики ИГ и "Талибана" убили более 50 человек на севере Афганистана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364427_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441506-ru.html

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7 августа 2017, 13:45       Комментарии

Боевики террористических организаций "Исламское государство" и "Талибан" убили более 50 человек в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. Об этом сообщает RT со ссылкой на "Синьхуа" и представителя правительства провинции.
Отмечается, что боевики ИГ объединились с экстремистами из группировки "Талибан" и атаковали деревню Мирза Оланг в районе Сайяд.
"Они трусливо и без разбора убивали жителей деревни вместе с представителями местных сил сопротивления после захвата этого района", - сказал собеседник.
Агентство уточняет, что среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

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