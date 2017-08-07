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Дело Жапарова. Подсудимый: Я актер, меня судят, потому что не отдал деньги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364426_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441505-ru.html

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7 августа 2017, 13:46       Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Первомайском районном суде на судебном процессе сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова допросили подсудимого Айдынбека Шамшидин уулу.
По его словам, в тот день, 25 марта, он случайно оказался на месте митинга, так как он актер и хотел понаблюдать за поведением людей в различных ситуациях. А когда началась стрельба он испугался и убежал оттуда, а дойдя до перекрестка неподалеку, ждал вызванного такси. В это время к нему подошли сотрудники милиции, ударили несколько раз и посадили в машину. После избивали и душили. "Я не говорил в громкоговоритель никаких слов в поддержку Жапарова, не создавал провокаций, я просто стоял", - сказал он.
После задержания в РОВД он ходил по кабинетам и давал показания, а в УВД Первомайского района его сильно избивали. "У меня в кармане было $200, и они предложили отдать их им, но я отказался. Меня избили, и я должен был им еще деньги дать?! И только поэтому я пошел на скамью подсудимых со всеми", - добавил он.
Также он отметил, что прилетел в Бишкек из Оша и в день митинга его отца выписали из больницы. А вечером он должен был вылететь обратно, у него в кармане были билеты на 23.00. Также он объяснял милиционерам, что ему нужно отца забрать, однако его так и не выпустили.
Напомним, 25 марта по прибытии в Кыргызстан экс-депутата Жапарова задержали сотрудники ГКНБ. После чего в его поддержку сторонники вышли на митинг, 12 из которых задержали. Позже одного из них отпустили под домашний арест.

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