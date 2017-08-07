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Туробъекты на побережье Иссык-Куля на сегодня заполнены на 80–85%

Источник:
http://kabar.kg/news/turob-ekt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441503-ru.html

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7 августа 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Заполняемость туристических объектов на побережье Иссык-Куля на текущий период составляет 80–85 процентов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции агентстве "Кабар" сообщил заместитель министра культуры, информации и туризма, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов
"На текущий период туристического сезона заполняемость туробъектов на Иссык-Куле варьируется от 80 до 85 процентов. Данный показатель говорит о хорошем уровне летнего сезона, и он был достигнут за счет активной работы туристических организаций. Нам необходимо поддерживать данную динамику развития и продолжить работу над улучшением сервиса и инфраструктура туристической отрасли", - рассказал Жаманкулов.
Также он отметил, что южное побережье Иссык-Куля будет развиваться и дальше как центр эко- и культурного туризма, и на сегодня также ведутся работы по зонированию остальной территории Кыргызстана по туристическим отраслям. Эксперты проводят оценку каждой местности страны и определяют, какой должна быть ее инфраструктура, и какая туристическая отрасль для нее наиболее подходящая.

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