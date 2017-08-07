Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Петербурге из окна выпал скрывавшийся от полиции кыргызстанецВ Петербурге из окна выпал скрывавшийся от полиции кыргызстанец

Кыргызстанка Сусанна Егорян стала первой вице-мисс конкурса World Next Top Model

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441501-ru.html

Похожие новости

В Петербурге из окна выпал скрывавшийся от полиции кыргызстанец

Что смотрели бишкекчане в первые выходные августа — 8 кассовых кинокартин

Группа паломников из Кыргызстана вылетела в Медину

Находившийся в розыске кыргызстанец выпал из окна в Петербурге: мужчина госпитализирован

Департамент туризма КР запускает конкурс Kyrgyz Tourism Awards по 17 номинациям

7 августа 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сусанна Егорян стала первой вице-мисс конкурса World Next Top Model 2017.
Как сообщила организатор конкурса "Мисс Кыргызстан" Таттыбубу Самидин кызы, конкурс проходил в Ливане с 14 июля по 5 августа. Накануне состоялся финал. За корону и главный приз в размере 5 тысяч долларов боролись красавицы из 49 стран.
Победительницей конкурса стала Шерил Чарлез из Индии, а второй вице-мисс — Далале Газзали из Марокко.
Егорян получила возможность участвовать в международном конкурсе красоты, завоевав титул "Мисс подиум" на национальном конкурсе "Мисс Кыргызстан 2017".
"Miss World Next Top Model" ежегодно проводится в разных городах мира с 2010 года. Главный приз конкурса - 5 тыс долларов. Каждая модель, принявшая участие в этом конкурсе, получает возможность заключить контракты с ведущими мировыми модельными агентствами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум