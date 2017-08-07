Кыргызстанка Сусанна Егорян стала первой вице-мисс конкурса World Next Top Model

7 августа 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сусанна Егорян стала первой вице-мисс конкурса World Next Top Model 2017.

Как сообщила организатор конкурса "Мисс Кыргызстан" Таттыбубу Самидин кызы, конкурс проходил в Ливане с 14 июля по 5 августа. Накануне состоялся финал. За корону и главный приз в размере 5 тысяч долларов боролись красавицы из 49 стран.

Победительницей конкурса стала Шерил Чарлез из Индии, а второй вице-мисс — Далале Газзали из Марокко.

Егорян получила возможность участвовать в международном конкурсе красоты, завоевав титул "Мисс подиум" на национальном конкурсе "Мисс Кыргызстан 2017".

"Miss World Next Top Model" ежегодно проводится в разных городах мира с 2010 года. Главный приз конкурса - 5 тыс долларов. Каждая модель, принявшая участие в этом конкурсе, получает возможность заключить контракты с ведущими мировыми модельными агентствами.