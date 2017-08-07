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Группа паломников из Кыргызстана вылетела в Медину

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441500-ru.html

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Генсек ООН Антониу Гутерриш: Кыргызстан является уникальной страной

Генсек ООН Гутерриш: "Кыргызстан является уникальной страной"

7 августа 2017, 13:25       Комментарии

Группа паломников из Кыргызстана вылетела в город Медина. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кырызстана. "Глава ДУМК Максат Токтомушев, его заместители Жоробай Шергазыев, Замир Ракиев, посол ОАЭ в КР Абдурахман Бин Саид Аль-Жума встретились в паломниками перед их вылетом. Муфтий призвал паломников соблюдать законы страны пребывания и указания, которые они получат от ажы-башчи", - говорится в сообщении.
Всего в этом году будет 15 групп паломников, 3 из которых отправятся из Бишкека и 12 из Оша.

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