Группа паломников из Кыргызстана вылетела в Медину

7 августа 2017, 13:25 Комментарии

Группа паломников из Кыргызстана вылетела в город Медина. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кырызстана. "Глава ДУМК Максат Токтомушев, его заместители Жоробай Шергазыев, Замир Ракиев, посол ОАЭ в КР Абдурахман Бин Саид Аль-Жума встретились в паломниками перед их вылетом. Муфтий призвал паломников соблюдать законы страны пребывания и указания, которые они получат от ажы-башчи", - говорится в сообщении.

Всего в этом году будет 15 групп паломников, 3 из которых отправятся из Бишкека и 12 из Оша.