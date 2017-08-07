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Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 26 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364414_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441499-ru.html

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На Иссык-Куле произошло ДТП, один человек погиб, двое пострадали

7 августа 2017, 13:08       Комментарии

В результате наводнений на севере Вьетнама погибли 26 человек. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Еще 15 жителей страны до сих пор числятся пропавшими без вести. От наводнений пострадали пять провинций - Шонла, Йенбай, Дьенбьен, Каобанг и Лайтяу. Вышедшие из берегов реки смыли около 200 домов и еще 400 повредили, разрушили ирригационные системы и рисовые фермы.
Спасатели не могут пробиться в пострадавшие населенные пункты - многие дороги заблокированы оползнями или затоплены. Общий ущерб оценивается более чем в 940 миллиардов вьетнамских донгов (41 миллион долларов).
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни усилятся.

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