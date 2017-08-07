Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Что смотрели бишкекчане в первые выходные августа — 8 кассовых кинокартинЧто смотрели бишкекчане в первые выходные августа — 8 кассовых кинокартинГруппа паломников из Кыргызстана вылетела в МединуГруппа паломников из Кыргызстана вылетела в Медину

КНДР осудила новые санкции ООН и пригрозила "справедливым" ответом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364425_kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441497-ru.html

Похожие новости

США ответят на высылку дипломатов из России до 1 сентября

Пастора корейской церкви осудили за экстремизм в Таджикистане

В Джалал-Абаде строится новый убойный цех, соответствующий стандартам ЕАЭС

Германия не поддерживает противоречащие международному праву санкции США

Членов "Народного парламента" осудили за попытку захвата власти в Бишкеке

7 августа 2017, 13:31       Комментарии

Северная Корея осудила и отвергла последние санкции ООН, введенные против Пхеньяна, заявив, что оставляет за собой право принять в ответ "справедливые действия". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦТАК.
"Нет большей ошибки, чем предположение США, что их земля в безопасности за океаном", - говорится в официальном заявлении правительства страны. В КНДР заявили, что "санкционная резолюция" ООН - "плод злодеяний США". "[Это] разгульное нарушение суверенитета [КНДР] и серьезное испытание для нашей республики", - отметили северокорейские власти.
В КНДР также заявили, что обладают "сильнейшим ядерным вооружением" с начала разработки программы. "Это меры, избранные для защиты суверенитета и права на выживания от силы США". - подчеркивается в сообщении.
Пхеньян утверждает, что США "вместо сосуществования" избрали политику наращивания стратегического вооружения в регионе, что "может привести к новому военному конфликту".
"Мы не будем обсуждать какие-либо меры по денуклеаризации до тех пор, пока антисеверокорейская администрация в США представляет для нас ядерную угрозу", - пришли к заключению в корейском правительство.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум