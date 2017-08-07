КНДР осудила новые санкции ООН и пригрозила "справедливым" ответом

7 августа 2017, 13:31 Комментарии

Северная Корея осудила и отвергла последние санкции ООН, введенные против Пхеньяна, заявив, что оставляет за собой право принять в ответ "справедливые действия". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦТАК.

"Нет большей ошибки, чем предположение США, что их земля в безопасности за океаном", - говорится в официальном заявлении правительства страны. В КНДР заявили, что "санкционная резолюция" ООН - "плод злодеяний США". "[Это] разгульное нарушение суверенитета [КНДР] и серьезное испытание для нашей республики", - отметили северокорейские власти.

В КНДР также заявили, что обладают "сильнейшим ядерным вооружением" с начала разработки программы. "Это меры, избранные для защиты суверенитета и права на выживания от силы США". - подчеркивается в сообщении.

Пхеньян утверждает, что США "вместо сосуществования" избрали политику наращивания стратегического вооружения в регионе, что "может привести к новому военному конфликту".

"Мы не будем обсуждать какие-либо меры по денуклеаризации до тех пор, пока антисеверокорейская администрация в США представляет для нас ядерную угрозу", - пришли к заключению в корейском правительство.